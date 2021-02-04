Губернатор Подмосковья допустил снятие ограничений к концу недели

В Подмосковье к концу недели могут снять ограничения по коронавирусу, заявил глава региона Андрей Воробьев. За последние сутки в Московской области выявили 831 заболевшего. Губернатор обещал отменить ограничения, когда за сутки будут регистрировать мене 900 новых случаев.

«Мы снимаем ограничения, наблюдая выявленные случаи заболевания. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения. У нас рестораны и так все открыты. Ну и будет дискотека!» — сказал господин Воробьев в эфире «России 1», отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи и ночные клубы.

По словам Андрея Воробьева, заболеваемость COVID-19 снижается, этому способствует вакцинация. «Я очень надеюсь, что коронавирус побежден. Прежде всего потому, что началась активная вакцинация. Многие переболели, имеют антитела»,— сказал он.

В Подмосковье зарегистрировано 196 467 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 831 заболевшего. Умерли за сутки 33 человека, за все время пандемии — 3904. Выздоровели за сутки 1033 человека, всего — 157 140.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице основные ограничения могут отменить к маю. По его мнению, в России «все нормально» с коронавирусом будет к лету 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».