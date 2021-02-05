Пища меняет маршрут

Агрегатор доставки еды «Яндекс.Еда» не смог укрепить позиции в Москве в 2020 году. Его популярность за год не изменилась, свидетельствуют результаты опроса Сбербанка, тогда как у основного конкурента, Delivery Club, улучшилась. Он оказался первым по динамике и по всей стране. В «Яндексе» предсказуемо не согласны с оценками конкурента. Но эксперты отмечают, что «Яндекс.Еда» снизила затраты на продвижение, больше внимания уделяла доставке из магазинов и выходу в прибыль. В будущем конкурентное давление на оба агрегатора могут усилить рестораны, которые начали продвигать собственную доставку.

“Ъ” ознакомился с исследованием Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», в рамках которого в декабре 2020 года были опрошены 2,3 тыс. человек из 164 городов России с населением выше 100 тыс. человек.

В частности, речь шла о заказе еды онлайн. Среди тех, кто пользуется такими сервисами, 45% опрошенных упоминали «Яндекс.Еду». Показатель не изменился по сравнению с декабрем 2019 года. При этом популярность Delivery Club (входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта, созданное в декабре 2019 года) вместе с его сервисом ZakaZaka выросла до 74% в декабре 2020 года с 59% в декабре 2019 года.

В регионах популярность «Яндекс.Еды», напротив, выросла за год с 29% до 36%, говорится в исследовании. У Delivery Club рост составил 9 процентных пунктов, до 53%.

В целом по России в «Яндекс.Еде» и Delivery Club заказывают 38% и 57% опрошенных соответственно.

Популярность заказа из ресторанов продолжает снижаться: в декабре 2020 года у них напрямую заказывали 43% респондентов против 52% годом ранее.

«Яндекс.Еда» и Delivery Club в 2020 году значительно расширили географию на фоне пандемии. Delivery Club запустился в 115 городах, увеличив их общее число до 265 городов. «Яндекс.Еда» увеличила присутствие с 33 до 166 городов. Delivery Club и «Яндекс.Еда» также подключили к своей доставке 18 и более 20 сетей продовольственных магазинов соответственно.

Выручка Delivery Club в третьем квартале 2020 года выросла более чем вдвое год к году, до 2,6 млрд руб.

Группа «Яндекс.Такси», в которую входит «Яндекс.Еда», отдельно не раскрывает ее показатели.

В «Яндекс.Еде» с оценками Сбербанка не согласны и утверждают, что, по внутренним данным компании, она и Delivery Club «по популярности гораздо ближе друг к другу — респондентов, вероятно, спрашивали исключительно о доставке блюд из ресторанов, тогда как для "Яндекс.Еды" одним из фокусов было развитие доставки из магазинов». По мнению представителя сервиса, некорректно говорить об отсутствии роста в Москве, поскольку клиентская база увеличилась, в том числе за счет интеграции в другие сервисы «Яндекса».

«Яндекс.Еда» меньше тратит на продвижение, поскольку стремится выйти в прибыль, считает собеседник “Ъ” на рынке дистанционной торговли. По его мнению, популярность сервиса не растет из-за снижения маркетинговой активности.

В самой «Яндекс.Еде» подтвердили, что «здоровая экономика сервиса остается приоритетом».

Оценки популярности «Яндекс.Еды» вызывают вопросы, поскольку расходятся с динамикой роста «Яндекс.Такси» (доставка еды была интегрирована в приложение в августе 2020 года), соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным департамента транспорта Москвы, доля «Яндекс.Такси» в столице выросла с апреля по ноябрь с 63,1% до 70,8%. Таким образом популярность «Яндекс.Еды», по оценкам господина Бурмистрова, должна была вырасти на 6–8%. Укрепление позиций Delivery Club эксперт объясняет агрессивным маркетингом и запуском подписки «СберПрайм», которая дает скидку на заказы еды.

В 2020 году сервисы доставки еды оказались в выигрышном положении на фоне самоизоляции граждан. Рестораны были вынуждены подключаться к ним, чтобы сохранить бизнес, но столкнулись с высокими комиссиями. Осенью московские власти пообещали проверить агрегаторы доставки еды на нарушение антимонопольного законодательства. Но сейчас рестораны снова стремятся привлечь прямых пользователей, говорит господин Бурмистров. По его оценке, заказы стоимостью от 1 тыс. руб. ресторанам выгоднее доставлять самим, чем платить агрегатору.

Дмитрий Шестоперов