Мусор передали следствию

В Волгоградской области арестован директор регионального ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников. По версии следствия, он и директор волгоградского ООО «ГринЛайт» причастны к мошенничеству в особо крупном размере. Предположительно они обманули руководство областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и похитили 76,72 млн руб. ООО «ГринЛайт» является подрядчиком по госконтрактам на 2,5 млрд руб. По данным “Ъ”, оба фигуранта дела не признают вину.

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 1 апреля директора ГКУ Волгоградской области (ВО) «Дирекция водохозяйственного строительства» (ДВС) Михаила Ситникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что в августе 2018 года ГКУ ВО ДВС заключило государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области на общую сумму 269,5 млн руб. Следствие полагает, что Михаил Ситников и директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения контракта, хотя этого не произошло.

По версии следствия, мусор со свалок был вывезен не полностью, часть отходов была закопана на тех же свалках и на прилегающих территориях.

Работники ООО «ГринЛайт» просто засыпали мусор чистым грунтом. Таким образом, следствие считает, что Александр Фирсов и Михаил Ситников совместными действиями похитили 76,72 млн руб.

Александр Фирсов был арестован сразу после возбуждения уголовного дела еще 24 декабря, ему также вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ГринЛайт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и, согласно классификатору видов экономической деятельности, занимается сбором опасных и неопасных отходов, обработкой лома металлов. Единственным учредителем и директором «ГринЛайта» является Александр Фирсов. По данным kartoteka.ru, в 2019 году чистая прибыль ООО составила 10,6 млн руб. при выручке 575,6 млн руб. С 2018 по 2020 год ООО «ГринЛайт» заключило с ГКУ ВО ДВС 19 государственных контрактов на экологическую реабилитацию ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, ликвидацию свалок и негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 2,51 млрд руб.

Согласно контракту, о котором идет речь в уголовном деле, компания господина Фирсова должна была ликвидировать несанкционированные свалки в городе Краснослободске, поселках Кировец, Калинина, Красный Октябрь, Средняя Ахтуба, селах Верхнепогромное, Рахинка и на хуторах Клетский, Суходол, Третий Решающий, Бурковский, Репино, Закутский, Ямы, Кривуша, Щучий, Пламенка и Чапаевец. Необходимо было собрать, перевезти, обезвредить и утилизировать отходов 1-го, 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. Контакт должен был быть исполнен до 5 июня 2019 года.

Нарушение выявила природоохранная прокуратура Волгоградской области, расследование уголовного дела, по данным “Ъ”, сопровождает региональное УФСБ.

Директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов также является заместителем директора другой компании, занимавшейся ликвидацией свалок в Волгоградской области,— ООО «Экотехсервис». В феврале прошлого года глава Волгоградской природоохранной прокуратуры Олег Рожков направил обращение в Главное следственное управление МВД России по Волгоградской области о возможном мошенничестве при утилизации свалки возле поселка Светлый Яр. Господин Рожков отметил, что в июле 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с ООО «Экотехсервис» на 812,9 млн руб. Согласно проекту, отходы свалки должны были быть засыпаны в пруд-накопитель в 5 км от Светлого Яра.

Слои мусора необходимо было чередовать грунтом с природными сорбентами — опокой, глауконитом, доломитом и другими реагентами. После того как работа была завершена, выяснилось, что порядка 223 917 кв. м отходов в верхнем слое пруда не было обработано абсорбирующим материалом. Экспертизу проводил Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу.

Минимальная сумма, сэкономленная на сорбентах, по оценкам природоохранной прокуратуры, составляет 84,96 млн руб.

Господин Рожков отметил, что расценивает действия руководства «Экотехсервиса» как мошенничество, но уголовное дело пока не возбуждено.

В ООО «ГринЛайт» и ООО «Экотехсервис» не отвечают на звонки. По данным “Ъ”, оба фигуранта дела не признают вину.

Сергей Петунин, Саратов