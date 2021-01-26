Грузия оказалась на «лезвии бритвы» Все меньше граждан страны готовы мириться с коронавирусными ограничениями

В Грузии набирает силу общественное движение против жестких ограничений, введенных правительством в попытке сдержать распространение коронавируса. Бизнесмены настаивают на отмене запретов, несмотря на риск гибели тысяч людей в условиях нехватки больничных коек. Выходом из ситуации выбора «между плохим и еще более плохим» могло бы стать массовое вакцинирование населения с параллельным смягчением «ковид-режима», но правительство Георгия Гахарии не решается начинать переговоры с Россией или Китаем о закупке вакцин, поскольку большинство населения доверяет только препаратам, произведенным на Западе. А их пока не хватает самим европейцам и американцам.

Во вторник у здания государственной канцелярии, а также у парламента Грузии вновь собрались участники движения «против закрытия страны». Это движение объединяет несколько ассоциаций бизнесменов: рестораторы, отельеры, гиды, владельцы торговых центров пытаются различными акциями заставить правительство «открыть страну» — отменить комендантский час, действующий с 21 часов вечера до пяти часов утра, возобновить работу туристических центров, в том числе зимних курортов, разрешить ресторанам и кафе принимать посетителей.

Накануне активисты принесли к зданию парламента на проспекте Руставели бочку, похожую на консервную банку. Она символизировала «закупоренность Грузии». Бизнесмены, а также нанятые работники различных предприятий утверждают: в результате «драконовских мер», принятых правительством Георгия Гахарии и правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ), их семьи «остались без куска хлеба» и «могут спастись от коронавируса, но умереть с голоду».

Оппозиция во главе с партией «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили полностью поддерживает движение протеста.

Член парламента от ЕНД Роман Гоциридзе сказал “Ъ”, что правительство «бездумно уничтожает экономику, набирает долги, уже превышающие 60% ВВП».

Но власти тоже можно понять: после полной отмены всех ограничений летом прошлого года в Грузии произошел взрыв числа заболевших. К текущему моменту число инфицированных превысило 254,8 тыс. человек при общей численности населения около 3,7 млн. Погибли около 3,1 тыс. больных. По этим показателям Грузия, считавшаяся весной примером успешной борьбы с эпидемией, опустилась на одно из последних мест в мире.

Глава Национального центра контроля заболеваний (НЦКЗ) Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам: правительство «вынуждено ходить по лезвию бритвы», чтобы, с одной стороны «не погубить бизнес», а с другой — «не допустить еще более страшной, третьей волны эпидемии».

Выходом из ситуации могла бы стать массовая вакцинация с параллельным снятием ограничений и запретов. Но именно здесь власти столкнулись не только с объективными трудностями, но и с противодействием самого общества: «антивакцинное движение» неожиданно оказалась очень мощным.

Согласно опросу американского Национал-демократического института (NDI), лишь 41% населения готовы привиться.

Причем абсолютное большинство доверяет лишь вакцинам, произведенным на Западе: Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

С учетом настроя общества, правительство вынуждено вести пока безуспешные переговоры с платформой Covax Всемирной организации здравоохранения о выделении хотя бы нескольких десятков тысяч доз препаратов Pfizer и AstraZeneca для вакцинации врачей и некоторых лиц старше 80 лет. Но последние проблемы с производством этих препаратов на Западе оставляют мало надежд на то, что хотя бы к концу года страна получит достаточно доз для охвата большей части населения, не входящей в группы риска. Они были определены властями в следующей последовательности: врачи, пожилые люди, лица, страдающие онкологическими заболеваниями, учителя, сотрудники учреждений государственных сервисов и полицейские.

В подобных условиях и с учетом динамики летальных исходов, до конца года в Грузии могут погибнуть более 10 тыс. больных коронавирусом.

Причем ситуация в больницах с койками, оборудованными аппаратами искусственной вентиляции легких, осложняется с каждой неделей.

Возможность обращения к России для закупки вакцины «Спутник V» почти исключена. Во всяком случае до тех пор, пока российскую вакцину не одобрит ВОЗ. Политическая оппозиция, а также значительная часть общественности считают препарат, произведенный в РФ, «инструментом мягкой силы Кремля».

В социальных сетях обсуждался вариант обращения к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выделить соседней стране несколько сот тысяч доз вакцины китайской компании Sinovac, которой уже прививается население Турции. Но главный эпидемиолог Грузии Паата Имнадзе в разговоре с “Ъ” исключил и эту возможность.

«Согласно нашему законодательству, разрешен импорт лишь вакцин, одобренных ВОЗ либо соответствующими регуляторами ЕС и США»,— напомнил господин Имнадзе.

Вакцина, произведенная в Китае, в их число пока не входит. Как и «Спутник V».

«Мы доверяем только надежным вакцинам ВОЗ, в страну не поступит ни одна вакцина, к которой не будет высокого доверия,— заявила во вторник глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.— Мы ждем вакцины в конце февраля, по данному вопросу ведется интенсивная коммуникация». По ее словам, до конца года предполагается вакцинация 60% населения, то есть около 1,6–1,7 млн человек.

Георгий Двали, Тбилиси