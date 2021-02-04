FT: ЕС и Великобритания проверят слияние Nvidia и Arm на $40 млрд

Власти ЕС и Великобритании намерены начать тщательную проверку покупки британского производителя процессоров Arm Holdings американской компанией Nvidia на $40 млрд. Как сообщает Financial Times (FT), конкуренты этих компаний призвали заблокировать эту сделку. По словам осведомленных источников издания, «проверка без всяких сомнений будет проведена», учитывая растущую важность разработок Arm, которые используются практически во всех процессорах смартфонов и других устройствах. «Сделка будет тщательно расследована, и эта детальная проверка может закончиться запретом»,— заявили источники FT. Но, по мнению других источников издания, слияние еще может осуществиться с рядом уступок по стороны компаний или даже без них.

О готовящемся слиянии Nvidia и Arm было объявлено в сентябре 2020 года. Стороны выделили 18 месяцев на завершение слияния, с тем чтобы можно было успеть урегулировать все претензии регуляторов. Некоторые из компаний, использующие продукцию Arm, опасаются, что после того, как британский производитель окажется под контролем Nvidia, их конкурента, они окажутся в невыгодном положении. В связи с чем они пролоббировали начало проверки.

В настоящее время британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) изучает мнения других участников рынка и готовится начать официальную проверку сделки. В рамках проверки британские власти намерены также выяснить, не повлечет ли эта сделка негативных последствий для национальной безопасности. Кроме того, слияние будет проверено соответствующими инстанциями в США и Китае.

Алена Миклашевская