В Красноярске нашли тела трех погибших пожарных

В Красноярске найдены тела трех сотрудников МЧС, которые тушили пожар на складе автозапчастей. Глава МЧС Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга»,— говорится в сообщении МЧС РФ (цитата по «Интерфаксу»). В пожаре погибли 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. С родственниками работают психологи ведомства.

Пожар произошел утром 3 февраля, его площадь составляла 3,5 тыс. кв. м. Пожар тушили около 150 человек и больше 40 единиц техники. Трое пожарных пошли искать человека, который находился внутри помещения. Его тело нашли при тушении пожара.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пожарных накрыло дымом».