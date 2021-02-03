Минцифры предложило вывести данные о геолокации из-под действия тайны связи

Как стало известно “Ъ”, Минцфиры разработало законопроект, позволяющий МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. Сейчас такую информацию возможно получить только по решению суда.

Пресс-служба Минцифры подтвердила разработку заокнопроекта. В ведомстве заявили, что в случае его принятия будет упрощен поиск пропавших людей. «Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей <...> В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы»,— сказал «РИА Новости» заместитель министра цифрового развития Олег Иванов.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, предложенный законопроект нужен не только силовым ведомствам, но и для судебных разбирательств. Эксперты уточняют, что при принятии законопроекта полученные данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

Об инициативе Минцфиры — в материале “Ъ” «Абонентов развесят по вышкам».