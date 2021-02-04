Яйцам поменяли корзину

Производитель картонной и бумажной упаковки группа компаний «Готэк» и датский изготовитель упаковки для яиц Brdrene Hartmann A/S завершили сделку по продаже курского предприятия «Готэк-Литар» стоимостью 1,4 млрд руб. Вырученные средства ГК планирует направить на развитие других направлений бизнеса, а получившая актив датская компания намеренна «значительно увеличить технологические мощности и выручку» местного завода. Оба производителя связаны давними партнерскими отношениями, в частности Hartmann поставляет для ГК оборудование. Эксперты напоминают, что курское производство для «Готэка» никогда не было основным, и предполагают, что сделка могла пройти в счет обслуживаемого кредита.

О завершении сделки по продаже производителя транспортной и розничной упаковки для яиц АО «Готэк-Литар» (основные мощности расположены в Железногорске Курской области) датской компании Brdrene Hartmann A/S на днях сообщила ГК «Готэк». Актив был оценен в 116 млн датских крон, или 1,4 млрд руб. Одним из «основных мотивов» продажи в ГК назвали уверенность в том, что «ведущий мировой производитель упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также крупнейший в мире производитель технологического оборудования для производства данной упаковки» Hartmann сможет «гораздо быстрее и масштабнее» развивать «Готэк-Литар».

В свою очередь, сама группа, «повысив свою финансовую устойчивость», сосредоточится на других направлениях бизнеса. В частности, на выпуск упаковки из картона и полимерных материалов «Готэк» намерен «направить максимальные ресурсы».

О заключении сделки стороны объявили в сентябре 2020 года. Тогда сообщалось, что на деятельности «Готэк-Литара» эта договоренность не отразится: «Предприятие функционирует в обычном режиме, продолжая выполнять обязательства перед своими клиентами и партнерами». Полученные от продажи средства ГК планирует направить на «реализацию новых проектов». «По итогам 2020 года на модернизацию технологического комплекса компании будет направлено порядка 1 млрд руб. В 2021 году объем инвестиций запланирован на том же уровне», — отмечали в сентябре в «Готэке». Там подчеркнули, что один из акционеров ГК ООО «Сбербанк Капитал» «конструктивно поддерживает развитие компании, в том числе долгосрочное».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Готэк-Литар» (ранее — ЗАО) зарегистрировано в Железногорске Курской области в декабре 1999 года для производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Уставный капитал — 3,3 млн руб. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 867,3 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб. Годом ранее при выручке 633,6 млн руб. компания показала чистый убыток 28,2 млн руб. Гендиректором является Виталий Шевченко. Владелец 96,97% — головное юрлицо ГК АО «Готэк». Эта компания закончила год с выручкой 8,5 млрд руб. и чистой прибылью 218,3 млн руб. По собственным данным, общая выручка группы в 2019-м превысила 14 млрд руб., доля «Готэк-Литара» в этом объеме составила 6%. На курском предприятии работают 250 человек.

По словам председателя совета директоров ГК Владимира Чуйкова, покупая актив, компания Hartmann подтвердила свое намерение сохранить базирующиеся на идентичных социальных нормах и подходах в кадровой политике «прочные связи» с «Готэком». В рамках сделки предприятия заключили «договоры о долгосрочном сотрудничестве», предполагающие получение от ГК сервисных услуг и продолжение развития культуры менеджмента. Гендиректор Hartmann Торбен Розенкранц-Тейл в сентябре назвал покупку предприятия «естественным расширением деятельности на рынках Восточной Европы и России, где растет спрос на экологичную упаковку».

В перспективе на площадке «Готэк-Литара» компания планирует «значительно увеличить технологические мощности и выручку». В Hartmann подчеркнули, что мощности курского завода основаны на оборудовании и технологиях датской компании.

Основатель портала Gofro.expert Игорь Ткаленко отмечает, что производство упаковки для яиц у «Готэка» не является основным: «Около 75% продукции у ГК занимает твердая тара, остальное — гибкая и литая». «Этот бизнес не является для "Готэка" приоритетным, вероятнее всего, он появился из-за большого количества макулатуры, которая образуется при изготовлении коробок. Из нее можно делать бумагу или литую тару, но у предприятий "Готэка" нет бумажного производства. Судя по договоренностям, компания и после продажи будет поставлять макулатуру на «Литар»», — рассказал господин Ткаленко. При этом, по его оценке, предприятие стабильно показывает высокую маржинальность: «У него она равна 19%, а совокупная маржинальность Hartmann — около 11%. Таким образом, компания не только усиливает присутствие в России, но и повышает собственную стоимость».

«Возможно, сделка прошла в счет обслуживаемого кредита: не исключено, что "Готэку" один из банков открыл кредитную линию под покупку оборудования Hartmann, а теперь датская компания этот кредит таким образом закрывает», — заключил эксперт.

Александр Прытков