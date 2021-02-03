«Азарт» привел в колонию

Пресненский суд столицы вынес приговор по уголовному делу гражданина Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, который обвинялся в попытке незаконного вывоза в США двух комплектов российских военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Подсудимый полностью признал вину, поэтому процесс проходил в особом порядке, а прокуратура не настаивала на серьезном сроке. В итоге суд дал иностранцу ровно столько, сколько и просил гособвинитель — два года и два месяца колонии. Попытки следствия допросить заказчика «Азартов» — президента американской частной охранной компании AG Global Inc. Джорджа Олвена оказались безуспешными: запросы российских правоохранителей были проигнорированы.

Пресненский райсуд рассмотрел дело о контрабанде «Азартов», уложившись в два заседания. На упрощенной процедуре судопроизводства настаивал сам подсудимый, который еще на стадии расследования признал вину, заявил о раскаянии и якобы даже предлагал контрразведчикам с его помощью организовать оперативную комбинацию с целью выманить в Россию заказчика раций — президента американской частной охранной фирмы AG Global Inc. Джорджа Олвена. Впрочем, следствие лишь ограничилось направлением запросов в США о правовой помощи, ответы на которые так и не получило.

Заслушав доводы обвинения и защиты, допросив оперативников, которые разрабатывали подсудимого, суд, как сообщила “Ъ” его официальный представитель Лела Кокая, признал гражданина Франции и Северной Македонии Тони Стефановски виновным в приготовлении к контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и приговорил его к двум годам и двум месяцам колонии общего режима. Именно такое наказание — «ниже низшего предела» — просило и гособвинение (Уголовный кодекс предусматривает от трех до семи лет лишения свободы). С учетом времени, проведенного под стражей, иностранцу осталось провести в заключении считаные месяцы.

Суд также постановил вернуть фигуранту изъятые при задержании €450 и $500 и два iPhone.

При оглашении приговора присутствовали представители посольств тех стран, гражданином которых является фигурант.

Тони Стефановски — единственный обвиняемый в этом деле. Остальных участников сделки по переправке новейших военных раций за границу, по мнению ФСБ, осужденный пытался использовать втемную.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, в 2017 году подрабатывающий охранником и гидом Тони Стефановски познакомился на яхте на Лазурном побережье Франции с американцем Джорджем Энтони Олвеном. Первый сопровождал бизнесмена из Саудовской Аравии, второй подыскивал в Европе новых клиентов для своей частной охранной фирмы AG Global Inc. Она базируется в Калифорнии, имеет отделение в Вашингтоне неподалеку от Пентагона, укомплектована бывшими сотрудниками спецслужб и, если верить сайту компании, работает как с частными лицами, так и с госструктурами, предлагая «полный спектр услуг» в области безопасности, консалтинга и «снижения рисков». Биография и фото руководителя на сайте фирмы компании отсутствуют, отвечать на запрос “Ъ” в AG Global Inc. не стали.

Тони Стефановски и Джордж Олвен обменялись телефонами и стали вести переписку в мессенджерах. Несколько недель спустя американец поинтересовался у господина Стефановски, не сможет ли тот переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт».

Используемые в российских вооруженных силах рации американцу, по его словам, понадобились для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне. К этому моменту рации только начали поступать в войска.

«Азарт» предназначен для тактической связи на расстоянии до 4 км, может принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью системы ГЛОНАСС, взаимодействуя в том числе с мобильными телефонами. Рация также оснащена системой защиты, которая, по заверению ее разработчиков, не дает возможности противнику прослушивать переговоры.

Господин Стефановски взялся за выполнение заказа и 15 июля 2017 года написал в WhatsApp сообщение своему русскому приятелю, бывшему спецназовцу, с которым был знаком около семи лет. Тот взял паузу и через несколько недель ответил, что речь может идти только о двух радиостанциях и обойдутся они в $30 тыс. Господин Стефановски согласился, но подчеркнул, что деньги его собеседник получит только в том случае, если радиостанции будут в рабочем состоянии и иметь полную комплектацию, включая антенны, гарнитуру, пульты управления и зарядные устройства.

Передав во время двух своих прилетов в Москву всю требуемую сумму, но в евро (по тогдашнему курсу €24 тыс.), господин Стефановски наладил схему вывоза груза из Москвы. Как выяснилось во время расследования, вначале предполагалось переправить «Азарты» через Эстонию, используя грузовую фуру или контейнер. Однако от этого варианта в итоге отказались из-за слишком большого риска. Затем Тони Стефановски обратился к своему влиятельному земляку по Северной Македонии Димо Лазаровски, который ранее даже служил в охране президента Болгарии. Тот привлек в помощь своих проживающих в Москве болгарских родственников Ризо Смаковича и Святослава Михайлова. Договорились, что русская жена последнего получит сумку с рациями, после чего груз предполагалось вывезти в Болгарию, а уже оттуда — в США.

Когда все приготовления были завершены, господин Стефановски прилетел в Москву и 26 декабря 2019 года получил от бывшего спецназовца обе рации в автомобиле Ford Explorer, припаркованном в Николопесковском переулке.

Когда он снял покупку на свой IPhone, чтобы переправить снимок заказчику, попрощался с посредником и вышел из машины, его задержали оперативники ФСБ.

Как выяснилось, с 2018 года операция по продаже «Азартов» контролировалась подразделением российской контрразведки, а вместо настоящих раций господин Стефановски получил муляжи.

27 декабря 2019 года Мещанский суд Москвы арестовал задержанного. На первом допросе на стандартный вопрос следователя о наличии оружия задержанный сообщил, что у него дома во Франции хранится не зарегистрированная в России коллекция огнестрельных стволов. Это его хобби, пояснил фигурант. Следователь такого ответа не ожидал, но в протокол его внес.

По мнению следствия, заказчика раций могли интересовать не столько они сами, сколько электронная начинка «Азартов».

По данным “Ъ”, ее разработчики высказывали следователям опасения, что при попадании раций в США на поставщиков и производителей комплектующих могут быть наложены санкции.

Адвокаты осужденного отказались комментировать приговор.

Владислав Трифонов