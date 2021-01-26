Американцу не хватило «Азарта»

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело о попытке нелегального вывоза в США новейших российских военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Два комплекта раций обвиняемый гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефановски планировал приобрести за $30 тыс. и через бывшего сотрудника охраны президента Болгарии отправить заказчику — президенту частной американской охранной фирмы АG Global Inc. Джорджу Олвену.

В Пресненском райсуде начались слушания по существу уголовного дела Тони Стефановски. В пресс-службе суда “Ъ” подтвердили этот факт, добавив, что процесс пройдет в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.

По данным “Ъ”, история, которая составила основу уголовного дела, началась летом 2017 года на Лазурном берегу Франции. Неподалеку от знаменитого курортного городка Сен-Тропе на борту прогулочной яхты одновременно оказались исполнявший обязанности гида и охранника Тони Стефановски, имеющий помимо французского гражданства паспорт Северной Македонии, и гражданин США Джордж Энтони Олвен. Первый сопровождал бизнесмена из Саудовской Аравии, второй подыскивал в Европе новых клиентов для своей частной охранной компании AG Global Inc.

Судя по ее сайту, фирма была создана в 2006 году, а ее штат состоит из бывших сотрудников спецслужб. Центральный офис компании расположен в одном из бизнес-центров Беверли-Хиллз, а еще одно отделение — на Потомак-стрит в Вашингтоне, недалеко от Пентагона. Фирма предлагает «полный спектр услуг» в области безопасности, консалтинг и «снижение рисков», причем она готова работать как с частными, так и с государственными структурами. Фото и биография ее руководителя на сайте отсутствуют.

Тони Стефановски и Джордж Олвен познакомились и обменялись телефонами. Позже они также стали вести переписку в мессенджерах. Спустя несколько недель американец поинтересовался у господина Стефановски, нет ли у того возможности переправить в США из России пять комплектов портативных военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Используемые в российских вооруженных силах рации американцу, по его словам, понадобились для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне.

Нужно отметить, что радиостанции шестого поколения «Азарт» стали поступать в войска в 2016–2017 годах. Они предназначены для тактической связи на расстоянии до 4 км, могут принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС, взаимодействуя в том числе с мобильными телефонами. При этом «Азарт» оснащен системой защиты, которая, по заверению ее разработчиков, не дает возможности противнику прослушивать переговоры.

Тони Стефановски взялся за выполнение заказа и вечером 15 июля 2017 года написал в WhatsApp сообщение своему русскому приятелю, отставному спецназовцу Алексею Семуке. Уроженец Македонии был знаком с россиянином несколько лет: господин Семука, выйдя в отставку, также занялся охранной деятельностью, хорошо знал английский (на котором и велась переписка в мессенджере), а также сохранил обширные знакомства среди действующих военнослужащих. Прочитав запрос и взяв паузу на несколько недель, спецназовец, рассказали источники “Ъ”, в конце концов ответил, что достать сразу пять комплектов «Азарта» нереально, поскольку это слишком рискованно. Господин Семука сообщил, что речь может идти максимум о двух радиостанциях, а поскольку они используются военными, то сам он заниматься вывозом товара за границу не будет — для этого нужно специальное разрешение.

После консультации с заказчиком стороны сошлись на двух «Азартах» и определили их цену в $30 тыс. Господин Стефановски подчеркнул, что всю эту сумму в евро (по тогдашнему курсу) российский посредник получит только в том случае, если обе радиостанции будут качественно работать и иметь полную комплектацию, включая антенны, гарнитуру, пульты управления и зарядные устройства.

Поразмыслив над поступившим ему предложением, господин Семука в феврале 2018 года обратился в столичное управление ФСБ, где его заявлением тут же заинтересовались сотрудники контрразведки. Заявителю предложили поучаствовать в оперативном эксперименте, и тот согласился. В рамках оперативной игры переписка с господином Стефановски была продолжена. Стороны определили график выплат: половина суммы до поставки раций, еще половина — непосредственно перед передачей товара. Однако первый же живой контакт едва не сорвал чекистам всю операцию.

Тони Стефановски 17 апреля 2018 года прилетел из Ниццы в Москву, чтобы передать обещанные €12 тыс. Господин Семука приехал встречать его в аэропорт Внуково, оперативники задействовали необходимую аппаратуру для записи беседы, однако она не состоялась: выйдя в зал прилета, иностранный гость даже не взглянул в сторону бывшего спецназовца, промчался на улицу, сел в такси и уехал в Москву. Вскоре, впрочем, приезжий написал господину Семуке, что поселился в бутик-отеле «Мосс» в Кривоколенном переулке, и предложил встретиться вечером. В назначенное время оба встретились в «Кофемании» на первом этаже гостиницы, несколько минут там поболтали, а затем поднялись в номер 109, где остановился посредник-иностранец. Там господин Семука получил деньги, а уже на следующий день его знакомый улетел обратно.

После этого переписка неожиданно застопорилась. Лишь через год Тони Стефановски вновь напомнил своему знакомому о рациях, пообещав полностью выплатить сумму до их получения. 2 мая 2019 года он вновь прилетел в Москву и в номере гостинице «Ибис» аэропорта Домодедово передал спецназовцу Семуке оставшиеся €12 тыс. Эти деньги, как и первый транш, получатель сдал в ФСБ.

В этот приезд господин Стефановски выглядел расслабленным, рассказал собеседнику, что следит за действиями российской армии в Сирии, а также попросил господина Семуку достать ему за дополнительную плату специзделия для прослушивания переговоров и дистанционного снятия информации. Господин Семука пообещает дать ответ в течение нескольких дней, после чего обрадовал посредника, что «Азарт», который тот получит, будет из ограниченной партии, с дополнительным спецоборудованием внутри. Россиянин при этом предупредит француза, что вывоз «Азарта» из России запрещен, но тот отшутится, что уже нашел нужные слова для пограничников.

Как выяснилось, несколько месяцев господин Стефановски потратил на отработку канала вывоза радиостанций из Москвы. Вначале предполагалось отправить «Азарты» через Эстонию в грузовых фурах или контейнерах. Однако от этого варианта посредник в итоге отказался. Затем Тони Стефановски привлек к созданию транзитной цепочки четырех человек. Сначала он обратился к своему земляку, уроженцу Македонии Димо Лазаровски, которого называл очень влиятельным в республике человеком, утверждая, что тот якобы даже служил в охране президента Болгарии. Господин Лазаровски пообещал земляку найти людей, которым можно передать ценный груз и не беспокоиться за его сохранность. Ими оказались живущие в Москве болгарские граждане Ризо Смакович и Святослав Михайлов. Русская жена последнего Татьяна должна была получить товар, который затем общими усилиями предполагалось вывезти в Болгарию, а уже оттуда — в США.

Обрадованный тем, что все складывается удачно, господин Стефановски пригласил своего российского знакомого к себе в Канн. Тот приехал и пару раз присутствовал при переговорах с Джорджем Олвеном. А 26 декабря 2019 года господин Стефановски и господин Семука встретились в «Кофемании» на Новом Арбате для завершения сделки. Попугав собеседника агентами ФСБ и ГРУ, которыми якобы наводнена Москва, особенно в окрестностях Кремля, господин Семука настоял на передаче раций не в кафе, а в своем внедорожнике, припаркованном в переулке неподалеку. Как только господин Стефановски вышел из машины, его задержали оперативники ФСБ.

27 декабря 2019 года Мещанский суд Москвы арестовал задержанного. На первом допросе, по данным источников “Ъ”, на стандартный вопрос следователя о наличии у фигуранта оружия задержанный сообщил, что дома во Франции хранится не зарегистрированная в России коллекция огнестрельных стволов. Это его хобби, пояснил фигурант. Следователь такого ответа не ожидал, но в протокол его внес. Действия гражданина Франции и Северной Македонии были квалифицированы как приготовление к контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Тони Стефановски стал единственным обвиняемым в деле. Попытки допросить главу AG Global оказались безрезультатными. Остальных участников сделки, как считает следствие, использовали втемную, не поставив в известность о том, какой груз предполагается переправлять за границу из России.

Адвокаты подсудимого отказались комментировать “Ъ” дело. В компании AG Global на запрос “Ъ” не ответили. При этом следует отметить, что сейчас в интернете можно найти объявления о продаже «Азартов» — в среднем рация обойдется в 30–35 тыс. руб.

Владислав Трифонов