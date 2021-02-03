Впервые с сентября 2020 года недельная инфляция в России оказалась нулевой

С 26 января по 1 февраля инфляция в России составила 0%, следует из данных Росстата. Нулевая недельная инфляция зафиксирована в стране впервые с конца сентября 2020 года. В целом потребительские цены в стране с начала 2021 года выросли на 0,7%.

За прошедшую неделю цены снизились на сахар-песок (–0,6%), подсолнечное масло (–0,5%), пшено (–0,5%), соль (–0,3%), куриные яйца (–0,2%). Выросли цены на овощи (+1,6%), куриное мясо (+0,5%), говядину, баранину, молоко и водку (+0,2%).

Из медикаментов подорожали бромгексин (+0,5%), поливитамины (+0,4%), анальгин и валокордин (+0,2%). Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

На фоне резкого подорожания базовых продуктов в конце 2020 года по поручению президента Владимира Путина правительство разработало меры по сдерживанию роста цен на них. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло.

О государственном контроле за ценами на продукты — в материале “Ъ” «В едимстве — сила».