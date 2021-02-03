РБК: бывший пакет Абрамовича в «Первом канале» получил «Согаз»

Страховая компания «Согаз» стала акционером «Первого канала», сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, сейчас страховщику перешел 20-процентный пакет акций, который ранее принадлежал ВТБ.

Напомним, банк приобрел 20% акций «Первого канала» у структур Романа Абрамовича в марте 2019 года. Через полтора года банк продал свою долю, но новый владелец пакета акций тогда не раскрывался.

30 января правительство РФ опубликовало список из девяти кандидатов в совет директоров «Первого канала». Одним из кандидатов стал председатель правления АО «Согаз» Антон Устинов. Также в список вошли четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

Еще 51% акций телеканала владеет государство, оставшиеся 29% принадлежат «Национальной Медиа Группе» (НМГ). В декабре 2020 года президент Владимир Путин велел правительству в течение трех месяцев снизить долю государства в компании до 34%. По информации “Ъ”, ВТБ может получить долю в «Первом канале» в счет задолженности.

Подробнее — в материале “Ъ” «ВТБ вернется на Первый».