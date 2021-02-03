На удаленке рабочий день у многих стал длиннее на 2,5 часа

Средняя продолжительность рабочего дня у тех, кто находится на удаленке, увеличилась в некоторых странах на два-три часа, и, возможно, удлиненный рабочий день уже становится новой нормой. К такому выводу пришли специалисты NordVPN Teams, поставщика услуг виртуальной частной сети, сравнив нагрузку на свои бизнес-серверы в январе 2020-го, марте—апреле 2020-го и январе 2021-го. Данные NordVPN Teams публикует Bloomberg.

Как показывает исследование, до начала пандемии средняя продолжительность рабочего дня в США, Франции, Испании и Италии составляла восемь часов, а в Великобритании, Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде и Австрии — девять часов. После того как из-за пандемии многие сотрудники компаний перешли на удаленную работу, они стали заканчивать рабочий день все позже и позже. В Великобритании, США и Канаде его средняя продолжительность выросла до 11 часов, а в остальных странах (за исключением Италии) — до 10 часов. В Италии же сотрудники, даже работая из дома, заканчивали рабочий день в среднем через восемь часов после его начала.

В прошлом месяце, когда некоторые сотрудники компаний уже вышли в офисы хотя бы на несколько дней в неделю, показатели продолжительности рабочего дня не у всех вернулись к уровню до пандемии. В Великобритании, США и Канаде сотрудники по-прежнему работают в среднем по 11 часов в день, в Австрии и Нидерландах — по 10, во Франции и Италии — по 9.

По мнению специалистов NordVPN Teams, такое удлинение рабочего дня самими сотрудниками может объясняться сочетанием факторов. Вполне вероятно, люди используют погружение в работу как возможность отвлечься от пандемии, проблем с дистанционной учебой детей и других сложностей, возникших в условиях пандемии. С другой стороны, есть вероятность, что начальство ожидает от своих находящихся за пределами офиса сотрудников большей отдачи или хочет, чтобы они были постоянно на связи, раз уж сидят дома. Кроме того, кто-то заканчивает рабочий день вовремя, но начинает его гораздо раньше, например начиная отвечать на деловые письма еще лежа в постели или во время завтрака.

О том, как сотрудники обустраивают рабочие места на удаленке, читайте в материале “Ъ FM”.

Алена Миклашевская