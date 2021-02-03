Запретный рейд

Правительство собирается запретить перевалку опасных грузов с судна на судно, кроме определенных зон. Против рейдовой перевалки активно выступали экологи, указывая на повышенные риски и ущерб окружающей среде. В первую очередь нововведение может ударить по крупным нефтяным компаниям и проектам по перегрузке СПГ, но собеседники “Ъ” уверены, что крупный бизнес получит разрешения. В выигрыше же окажутся владельцы недозагруженных портовых терминалов.

Правительство подготовило новый законопроект, запрещающий перевалку опасных грузов (нефть, нефтепродукты, СПГ, ядохимикаты и т. д.) с судна на судно. Документ есть у “Ъ”, первым о нем написал Telegram-канал «Зеленый змий». Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила 1 февраля профильным министерствам согласовать документ в трехдневный срок. Представитель вице-премьера подтвердила “Ъ” его подлинность.

В нем предлагается запретить перегрузку опасных и вредных веществ с судна на судно в морских портах, за их границами во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, а также исключительной экономической зоне. Перечень морских портов и районов перегрузки, где будет разрешена рейдовая перевалка, будет утверждать правительство. Штраф за нарушение правил может составить до 10 млн руб., а при загрязнении — до 20 млн руб.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера от 30 декабря 2020 года, рейдовая перевалка может быть разрешена там, где нет технической возможности провести перегрузку в порту. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что будут приниматься во внимание существующие портовые мощности и при их увеличении число разрешенных зон рейдовой перевалки сократится.

Президент Владимир Путин неоднократно поручал проработать механизмы регулирования перевалки грузов с судна на судно. Как писал РБК 21 февраля 2020 года, в конце 2019 года за запрет рейдовой перевалки по экологическим причинам выступал занимавший тогда пост главы Минприроды Дмитрий Кобылкин. Тогда Владимир Путин на письме поставил визу «согласен». В Минприроды уточняли, что под исключения могут попасть сельхозгрузы и СПГ. Сейчас в Минприроды сообщили, что «всячески поддерживают» новую инициативу правительства. В Минтрансе и Минэкономики подтвердили получение документа и пообещали рассмотреть в установленном порядке. В Роспотребнадзоре и Минсельхозе сказали, что согласовали его без замечаний. В Минэнерго тему не комментировали.

«Инциденты происходят в отдалении от мест, куда можно пригнать технику, плюс аварийные суда не всегда под боком,— поясняет опасность рейдовой перевалки эксперт WWF России Алексей Григорьев.— Даже контролирующие чиновники добраться до места аварии могут на транспорте, который предоставляет сама компания, допустившая эту ситуацию». По его словам, достоверной официальной статистики о количестве внештатных ситуаций при подобной перевалке не существует, потому что «о большинстве инцидентов проверяющие органы не узнают». Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов указывает, что риски во время рейдовой перевалки гораздо выше, чем при стандартной.

В «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛе, которые занимаются рейдовой перевалкой в Мурманске, на запрос “Ъ” не ответили. В НОВАТЭКе “Ъ” сообщили, что проекты компании по созданию морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманске и на Камчатке реализуются на основании решений правительства, что исключает возможность распространения предложенного запрета на их деятельность.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что на рейде всего (с неопасными грузами) переваливается около 80 млн тонн в год. Это прежде всего порты Мурманск и Кавказ, а также порты острова Сахалин. По его мнению, сильнее всего может пострадать перевалка в порту Кавказ объемом 6–8 млн тонн, так как эти объемы могут дозагрузить простаивающие мощности портовых терминалов в регионе. Собеседник “Ъ” в отрасли также полагает, что крупные компании, вероятно, смогут получить разрешения правительства на продолжение рейдовой перевалки, а пострадает более мелкий бизнес.

Партнер КПМГ в России и СНГ Виктория Тургенева отмечает, что предложение о запрете перевалки с судна на судно в первую очередь нацелено на борьбу с контрабандными перевозками нефти (которые являются проблемой как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения профилактики локальных разливов нефти), но при этом к рейдовым перевалкам периодически прибегают практически все крупные нефтяные компании. Поэтому бизнес, безусловно, будет против окончательного запрета — в отдельных случаях он увеличит затраты компаний, отмечает эксперт.

Анастасия Веденеева, Анна Васильева, Дмитрий Козлов