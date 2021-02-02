МВД Белорусии отказало оппозиционерке Колесниковой в возбуждении дела о ее похищении

МВД Белоруссии отказало члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой в возбуждении дела по факту ее похищения и угроз убийством.

«Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в Telegram.

Отказ в возбуждении уголовного дела Мария Колесникова получила 27 января. Она собирается обращаться в генеральную прокуратуру и суд.

Марию Колесникову задержали 7 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. До этого ее похитили неизвестные, в течение суток она не выходила на связь. 9 сентября стало известно, что она арестована по делу о призывах к захвату власти. Дело было возбуждено после созданного 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской координационного совета. До 8 марта Мария Колесникова будет находиться под стражей.

Подробнее об исчезновении Марии Колесниковой — в материале “Ъ” «И удалилась в сторону горя».