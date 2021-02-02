«Яндекс.Такси» за $178 млн купит колл-центр и бизнес по грузоперевозкам ГК «Везет»

Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК «Везёт». Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Сумма сделки составит 178 млн долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В отличие от соглашения между компаниями, анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов перевозчика. Она будет действовать в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, уточняют в «Яндексе».

«Яндекс.Такси» договорился о покупке колл-центров и программного обеспечения «Везёт» в июле 2019 года. По условиям сделки действующие акционеры «Везёт» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов при достижении ключевых показателей. Однако затем агрегатор несколько раз отзывал ходатайства о покупке активов компании «Везёт».

Как сообщал “Ъ”, в июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%. В ФАС уточнили, что покупка «Яндексом» группы такси «Везет» противоречит закону о защите конкуренции.

Группа «Везет» была создана в апреле 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia и «Везет» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везет») Она стала одним из лидеров российского рынка пассажирских перевозок: сейчас сервиса заказа такси «Везет» работает в 116 городах России. Крупнейший акционер группы «Везет» — фонд UFG Private Equity. Его основатель и гендиректор – краснодарский предприниматель Евгений Львов.

Алексей Белянин