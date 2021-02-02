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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Беглов: несогласованная акция помещала планам тысяч петербуржцев

Несогласованная акция, которая состоялась в Петербурге 31 января, помешала планам тысяч горожан и нормальной работе транспорта. Об этом губернатор заявил в эфире «Радио России».

По его словам, участники митинга нарушили постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса, запрещающее публичные мероприятия. «Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы», а организаторы акции даже не пытались официально уведомить власти о своих паланх, — добавил губернатор.

Напомним, что в Петербурге 23 и 31 января прошли несогласованные властями акции в поддержку Алексея Навального.

Подробнее об акции — в материале “Ъ-СПб” «Ты достал тут бегать».

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