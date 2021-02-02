ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ в 19 регионах задержали 43 человека, причастных к незаконному изготовлению оружия. У них было изъято почти 200 единиц оружия.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту»,— сообщил центр общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

У задержанных изъяли 50-миллиметровый пехотный миномет, 45-миллиметровую пушку, 191 единицу огнестрельного оружия, в том числе снайперскую винтовку «Винторез», три пулемета и 18 «калашниковых». Также забрали гранаты, патроны, порох и тротил.

ФСБ регулярно сообщает о задержании подпольных оружейников. В частности, 28 человек было задержано в конце декабря в 13 регионах России.