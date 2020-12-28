ФСБ задержала 28 подпольных оружейников

ФСБ России сообщила об уничтожении 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Было задержано 28 подпольных оружейников в 13 регионах России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более 9 тыс. патронов. Оружие предполагалось продать в том числе за границу, уточняет ФСБ.

Задержания прошли в Карелии, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж»,— сообщает ФСБ.

Сотрудники ФСБ изъяли 19 автоматов (АКМ, АКС-74У, АК-103, АК-104), автомат «Вал», 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат. Кроме того, изъято 165 основных частей оружия: стволы, затворные рамы, барабаны, 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия.