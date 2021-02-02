Сделка с нефтепродуктами не подошла для ареста

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отказал в заочном аресте совладельца австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH Юрия Савяка. Столичная полиция обвиняет его в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd. Последняя вложила средства в закупку нефтепродуктов, но товар поставлен не был, а деньги исчезли. Впрочем, представленные следствием материалы суд счел «недостаточными для однозначного вывода о наличии события преступления и причастности к нему Савяка».

Обращаясь в суд с ходатайством о заочном аресте 59-летнего Юрия Савяка, следователь ГСУ ГУ МВД по Москве, который ведет дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), довольно подробно изложил фабулу дела. Из нее следует, что именно господин Савяк «разработал преступный план» по хищению денег у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова. В свои планы, по словам следователя, Юрий Савяк посвятил собственную супругу Ольгу Крыканову, являющуюся совладельцем и гендиректором S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

В полиции считают, что, используя сложившиеся «доверительные отношения» с Надеждой Черновой, господин Савяк и госпожа Крыканова убедили ее заключить договор о совместной деятельности. По контракту от 23 ноября 2013 года компания Юрия Савяка получила от Positive marketing ltd $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступил в сделках еще и в качестве поручителя. При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами. В числе предполагаемых партнеров, через которых должны были осуществляться закупки дизтоплива и нефтепродуктов, назывались белорусские, украинские и польские фирмы.

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что свои обязательства по договору господа Савяк и Крыканова исполнять не собирались изначально. Полученные деньги они перевели на счет другой офшорной фирмы — Edena Investments ltd., которая, как полагают следователи, вела свою деятельность по принципу финансовой пирамиды.

При этом компания S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH дважды — в 2013 и 2014 годах — перечислила по $105 тыс. на счет Positive marketing ltd., называя это прибылью от совместной коммерческой деятельности. Между тем следствие полагает, что деньги банально брались из тех самых $1,5 млн с единственной целью — завуалировать свой преступный замысел.

Обвиняемым по этому делу господин Савяк стал в сентябре 2020 года. Правда, предъявили обвинение бизнесмену заочно, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.

Учитывая все эти обстоятельства, следователь попросил избрать в отношении Юрия Савяка меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако на сторону обвиняемого неожиданно встал прокурор, заявивший, что «не имеется достаточных доказательств причастности Савяка к расследуемому деянию, а обвинение ему предъявлено с нарушением норм УПК».

Аналогичного мнения придерживалась и защита обвиняемого, назвавшая возбуждение уголовного дела необоснованным, поскольку по делу «имеется гражданско-правовой спор».

В итоге судья Ольга Затомская решила, что оснований для заочного ареста Юрия Савяка нет, и отказала в удовлетворении ходатайства об аресте. В частности, она отметила, что представленные следователем данные «недостаточны для однозначного вывода о наличии события преступления и причастности к нему Савяка».

Ничем не подтвержденными сочла госпожа Затомская и доводы следователя о том, что обвиняемый может воспрепятствовать производству по делу и угрожать свидетелям. «Напротив, из представленных материалов усматривается, что Савяк с момента возбуждения уголовного дела — 22 декабря 2017 года — являлся по вызову следователя, был неоднократно допрошен в качестве свидетеля, не принимал мер к тому, чтобы скрыться»,— говорится в вынесенном судьей Затомской постановлении.

3 февраля Тверской райсуд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия об аресте супруги господина Савяка Ольги Крыкановой.

Олег Рубникович