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В Ленобласти разрешили арендовать памятники за рубль

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому инвесторы смогут арендовать объекты культурного наследия (ОКН) по льготной ставке —1 рубль за один квадратный метр в год. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Владимир Цой.

Он пояснил, что льготы распространятся на ОКН в неудовлетворительном состоянии, находящиеся в собственности Ленобласти. Какие именно объекты войдут в программу пока неизвестно, но речь идет о нескольких десятках, объяснил “Ъ-СПб” Владимир Цой. Победителя станут отбирать по конкурсу. Арендатор обязан согласовать проектную документацию за два года, а провести сами работы – не дольше чем за семь лет со дня передачи. В случае если эти условия будут не соблюдены, договор с компанией расторгнут. Минимальный срок аренды здания составляет 15 лет.

Областные чиновники решили не ограничивать будущих инвесторов в целях использования ОКН, продолжает зампред. «Мы постарались быть максимально либеральными»,— сказал он, добавив, что если интересант захочет в них разместить бар, то власти будут только «за». В данном случае главное, чтобы будущая функция здания не противоречила нынешнему целевому назначению, продолжает Владимир Цой. «То есть если это нежилое помещение, но оно таким и останется», отменил он.

Проводить проверки за проведением работ на объекте станут комитет по сохранению культурного наследия и комитет по управлению государственным имуществом Ленобласти. Соответствующее постановление вступило в силу.

В Петербурге аналогичный механизм действует с 2019 года. Программа «Аренда памятника за рубль» в городе стала аналогом московской, запущенной в 2012 году.

Ольга Кантемирова


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