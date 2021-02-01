В вытрезвители будут принимать только в беспомощном состоянии

Доставлять в вытрезвители будут тех людей, которые в состоянии опьянения находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность, сообщили в Минздраве РФ. Там отметили, что «речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан».

«Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи»,— сообщили ТАСС в министерстве. Там напомнили, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект федерации, в некоторых регионах вытрезвители уже функционируют.

Согласно статистике, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах умирают 8–10 тыс. человек. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей в России с 1 января 2021 года. Теперь регионы могут создавать вытрезвители для помощи людям, оказавшимся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вытрезвители могут быть открыты на базе государственно-частного партнерства. Ночь в вытрезвителе может в среднем стоить 1,5 тыс. руб.

Подробнее о законе читайте в публикации “Ъ” «Вытрезвители готовят к капитализму».