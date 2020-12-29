Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей в России с 1 января 2021 года. Совет федерации одобрил этот закон 25 декабря.

С начала следующего года регионы могут создавать вытрезвители для помощи людям, оказавшимся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вытрезвители могут быть открыты на базе государственно-частного партнерства.

Господин Путин также подписал сопутствующий закон с поправками к закону «О полиции». В соответствии с ними сотрудники правоохранительных органов могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Это возможно в случае, если «есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, находящихся с ними в жилище», говорится в тексте документа.

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко ранее говорил, что ночь в вытрезвителе будет в среднем стоить 1,5 тыс. руб.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Вытрезвители готовят к капитализму».