На портале госуслуг заработала спецформа для записи на вакцинацию от COVID-19

На портале госуслуг в воскресенье, 31 января, для россиян начала работать специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также на портале работает форма обратной связи для сообщений о недочетах, добавил он.

«В воскресенье, 31 января, как Вы сказали, на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента с 18 января услуга работала в тестовом режиме. Но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг»,— сказал господин Чернышенко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

По словам вице-премьера, форма данных пользователя предзаполнена автоматически, человеку нужно только выбрать подходящее время и медицинскую организацию для вакцинации. Если в подходящем учреждении привиться в ближайшее время возможности нет, можно записаться в лист ожидания — когда появится свободное место, человеку придет уведомление.

«Также еще раз хочу обратить внимание на то, что на портале по вашему поручению действует форма обратной связи. Мы благодарны гражданам за все сигналы. Эти обращения позволяют видеть, где остаются технические недоработки. Например, вдруг у кого-то не получается записаться на вакцинацию, или не хватает вакцин, или они отсутствуют… Мы тогда оперативно сможем это устранять»,— добавил Дмитрий Чернышенко.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны до марта бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКороной» центра «Вектор» с марта и вакциной Центра имени Чумакова РАН с апреля.

О вакцинации в России — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».