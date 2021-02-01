ASOS купил бренд Topshop

Британский онлайн-ритейлер Asos объявил, что выкупил несколько брендов одежды у ритейлера Arcadia Group. Сумма сделки составила £265 млн, которые будут выплачены наличными.

Компания выкупила бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT. При этом, как сообщалось ранее, онлайн-ритейлер не стал приобретать у Arcadia физические магазины, где продавались вышеупомянутые бренды. Все они будут ликвидированы.

Arcadia Group британского миллиардера Филиппа Грина владеет брендами Topshop, Topman, Burton и Dorothy Perkins. В декабре 2020 года группа начала процедуру банкротства, а внешнее управление компанией было передано Deloitte. Причиной для банкротства компания называла ограничения, установленные на работу магазинов из-за пандемии коронавируса.

Подробнее о том, как интернет-магазины вытеснили британский ритейл, читайте в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц