Академики предложили провести радикальные экономические реформы в России

Академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» предложили провести в стране ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии COVID-19, передает газета «Ведомости». По мнению экономистов, при составлении бюджета на 2021–2023 годы и антикризисных планов не были учтены последствия второй волны коронавируса.
Что предлагают академики:
- увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое (задействовать для этого золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, активы банков, накопления предприятий и граждан, а также госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов);
- направить эти средства на повышение минимальных зарплат до 20 тыс. руб. в 2021 году, пособий по безработице — до 20–25 тыс. руб., пенсий — до 22 тыс. руб. в 2022 году;
- довести прирост инвестиций в основной и человеческий капитал до 15% ежегодно;
- пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых;
- запретить банкам выдавать кредиты по ставкам более чем вдвое выше ключевой;
- отменить подоходный налог с низких доходов;
- ввести прогрессивный налог на доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц (на члена семьи) от 20% до 30%;
- вывести небанковские фонды длинных денег из-под контроля ЦБ;
- наделить налоговую службу распределительной и стимулирующей функциями;
- перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость;
- вернуться к пятилетнему планированию социально-экономического развития.
По мнению авторов доклада, эти меры помогут обеспечить рост национальной экономики на 3–4% в год. «Прогноз к концу 2020 года — рост смертности на 250 тыс. человек в сравнении с 2019 годом, или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира. Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент (в терминах стоимости человеческого капитала) оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 году снижением ВВП»,— отмечается в материале.
В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что восстановление национальной экономики идет быстрее, чем предполагалось. Из доклада Международного валютного фонда следует, что в 2021 году рост российской экономики составит 3%, в 2022 году — 3,9%.
Об экономических последствиях пандемии — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».