Главное к утру 1 февраля

В России прошли вторые в 2021 году массовые протесты сторонников политика Алексея Навального. По оценке «ОВД-Инфо», во время акций было задержано более 5 тыс. человек — это наивысшее значение за день за время работы организации. В Москве акции ознаменовались мерами, предпринятыми полицией: центральные станции метро закрывались в течение дня, а улицы и площади были перекрыты. О протестах в Москве

Вооруженные силы Мьянмы объявили о захвате власти в стране. После того, как Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, уступила на парламентских выборах «Национальной лиге за демократию» Аун Сан Су Чжи, вооруженные силы начали заявлять о махинациях на выборах. В ночь перед первым заседанием нового правительства появились сообщения о задержании Аун Сан Су Чжи. После этого в стране начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание. США осудили действия военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неправильной публикацию расшифровки его разговора с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Переговоры, в которых господин Трамп, по утверждению демократов, оказывал давление на президента Украины, послужили поводом к первому импичменту американского президента. Господин Зеленский сказал, что его оскорбили утверждения СМИ о давлении, так как Украина — это независимое государство.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

The Wall Street Journal сообщила о предварительных переговорах по слиянию Chevron и ExxonMobil. По сообщению газеты, объединенная нефтяная компания может стать второй после Saudi Aramco по капитализации объяему добычи. Отметим, что история обеих компании восходит Standard Oil Джона Рокфеллера, которую в 1911 году признали монополией и разделили на 34 компании.

О предстоящих событиях 1 февраля — в анонсах “Ъ”.