Зеленский назвал оскорбительными сообщения СМИ о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был оскорблен, когда СМИ сообщали, что на него оказывает давление президент США Дональд Трамп. Говоря о телефонном разговоре, прошедшем в июле 2019 года и ставшим поводом для первого импичмента господина Трампа, он сказал, что не допустил бы публикацию стенограммы беседы.

«Вы знаете, главное, что я читал о себе на страницах СМИ,— это то, что господин Трамп давил на меня. Меня это очень оскорбило. Почему? Потому что я президент Украины. Мы, может быть, и меньше, чем США, но мы независимы. Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать, что мы независимое государство»,— сказал господин Зеленский в эфире канала HBO.

Президент Украины заявил, что считает неправильным публикацию расшифровки его разговоров с господином Трампом. «Я бы никогда не позволил этого. Я считаю, что неважно, о чем мы разговаривали, это был первый разговор между двумя президентами, двумя стратегическими партнерами»,— сказал господин Зеленский. Когда журналист спросил его, был ли он зол из-за этого, он рассмеялся. «Джонатан, я так не считаю. Для меня самым главным было сохранить наши отношения. Для меня было важно услышать, что мы поддерживаем друг друга»,— сказал он.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Господин Зеленский также прокомментировал нападение сторонников господина Трампа на Капитолий США в январе. По его словам, «мы привыкли, что у США идеальные институты демократии, и передача власти проходит спокойна» (цитата по Axios, выпустившем интервью совместно с HBO). «Я полагаю, что после подобного миру будет очень трудно увидеть в Соединенных Штатах символ демократии»,— сказал он.

Напомним, представители Демократической партии США в 2019 году утверждали, что господин Трамп во время разговора с украинским коллегой призвал того начать расследование деятельности украинского газового холдинга Burisma и одного из членов совета директоров компании — Хантера Байдена, сына его тогдашнего оппонента на президентских выборах Джо Байдена. После обвинений Белый дом опубликовал стенограмму разговора, чем вызвал недовольство господина Зеленского. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть»,— сказал он во время пресс-конференции после встречи с господином Трампом.

В феврале 2020 года Сенат США, большинство в котором тогда занимали респуликанцы, оправдали господина Трампа по обоим пунктам импичмента: злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса. 9 февраля Сенат, перешедший под контроль США, начнет рассматривать второй импичмент Дональду Трампу, объявленный после нападения его сторонников на Капитолий. Это будет первый в истории США случай, когда верхняя палата Конгресса рассматривает импичмент уже покинувшему свой пост президенту.

О втором этапе импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».