Более 160 человек задержано в Минске на протестной акции в воскресенье

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что на протестных акциях в Минске в воскресенье задержано 166 человек. Большинство из них задержали в Минске, двоих — в Гродно, одного — в Новогрудке Гродненской области. Милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года. Протестующие требуют пересмотра итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил господин Лукашенко, а также расследования случаев применения насилия при разгоне митингов.

О политическом кризисе в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».