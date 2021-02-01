Начальник санатория допустил перегазировку

В Таганском суде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего начальника санатория «Зеленая долина» Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Александра Сафонова. Он обвиняется в мошенничестве при поставках газа для нужд санатория на 20 млн руб. Гособвинитель предложил назначить господину Сафонову наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн руб. В свою очередь защита настаивает на невиновности подсудимого. Ранее суд Краснодара обратил в доход государства как незаконно нажитое имущество господина Сафонова и его родственников на 280 млн руб.

Судебный процесс в Таганском райсуде Москвы по делу о хищении 20 млн руб. бывшим начальником санатория ФССП Александром Сафоновым начался в ноябре 2019 года. На днях в прениях сторон представитель гособвинения просил суд признать подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами и приговорить его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Защита, в свою очередь, просила суд полностью оправдать подсудимого, считая его вину недоказанной.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Сафонова стали итоги проверки, которую после его увольнения с должности в 2017 году провело новое руководство «Зеленой долины», расположенной на берегу Черного моря недалеко от Геленджика. В ходе ревизии выяснилось, что Александр Сафонов ежегодно закупал по госконтрактам как у юридических, так и физических лиц гораздо больше сжиженного газа для отопления «Зеленой долины», чем на самом деле требовалось. Материалы проверки были переданы в ГСУ СКР, где в мае 2018 года и было начато расследование уголовного дела. Экс-руководителя «Зеленой долины» задержали в его доме в Геленджике. Оттуда его доставили в Москву, где Басманный суд арестовал фигуранта.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2014–2016 годах тогдашний начальник «Зеленой долины» заключил с поставщиками более десяти контрактов на поставку сжиженного газа. При этом, по версии следствия, он, составлял фиктивные документы о расходовании санаторием газа, завышая его объемы в три раза. Подложные отчеты затем направлялись в ФССП. Ведомство оплачивало завышенные расходы, перечисляя в год «Зеленой долине» на газ по 10 млн руб. Разницу, по материалам дела, господин Сафонов присваивал. Ущерб следствие оценило в 20 млн руб. Эта цифра основывается в том числе и на результатах проведенной следствием экспертизы.

Защита господина Сафонова, в свою очередь, настаивает на том, что бюджетные средства в полном объеме шли на оплату газа.

Тем временем Генпрокуратура изучила доходы господина Сафонова и его семьи и установила, в частности, что он с 2009 по 2017 год приобрел 44 объекта недвижимости на территории Москвы и Краснодарского края, а также семь дорогостоящих автомобилей общей стоимостью 280 млн руб. Его официальные доходы за это время составили 7,5 млн руб. Надзорное ведомство подало иск в Прикубанский суд Краснодара, который в июле прошлого года обратил в доход государства все имущество господина Сафонова и его родственников. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Оглашение приговора по уголовному делу назначено на 4 февраля.

Юрий Сенаторов