Главные новости за выходные 30–31 января

В России прошли очередные несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержали свыше 4,1 тыс. человек, что превысило показатель прошлой недели. Правозащитники пока не обнародовали свои подсчеты по числу участников акций, МВД сообщало о 2 тыс. протестующих в Москве. В ходе акций в Санкт-Петербурге и Москве силовики применяли электрошокеры и слезоточивый газ. Кроме того, в Петербурге сотрудник полиции достал табельный пистолет и начал отводить затвор для перевода в боевое положение. Применять оружие он не стал. Об акциях 31 января

За прошедшие выходные в России было выявлено свыше 37 тыс. инфицированных коронавирусом (19 032 — в субботу, 18 359 — в воскресенье). Общее число зараженных достигло 3 850 439 человек.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Господин Ротенберг уточнил, что приобрел объект «несколько лет назад», он планирует сделать там апарт-отель. Ранее Кремль отказался разглашать имена владельцев объекта.

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Ранее “Ъ” обнаружил в Telegram открытый канал, участники которого публикуют персональную информацию о силовиках, участвующих в задержаниях на акциях за оппозиционера Алексея Навального.