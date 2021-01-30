В России за сутки выявили 19 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 19 032 случая заражения коронавирусом. Это на 1,07% меньше, чем днем ранее (19 238, рекорд — 29 935 человек 24 декабря). Общее число заболеваний достигло 3 832 080.

Регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом:

Санкт-Петербург — 2512 (всего — 331 956),

Москва — 2430 (927 788),

Московская область — 1069 (191 660),

Нижегородская область — 472 (83 972),

Воронежская область — 376 (57 844).

За последние сутки умерли 512 человек. Это на 4,12% меньше, чем накануне (534, рекорд — 635 человек 24 декабря).

Регионы с наибольшим числом смертей от COVID-19:

Москва — 68 (всего 13 368),

Санкт-Петербург — 64 (9686),

Московская область — 35 (3731),

Красноярский край — 23 (2318),

Воронежская область — 20 (1566).

Выздоровели 24 502 человека, за все время — 3 279 964. Под медицинским наблюдением остаются 639,6 тыс. пациентов. Всего проведено 101,5 млн тестов на коронавирус (+423 тыс. за сутки).

Россия находится на четвертом месте по числу заражений коронавирусом в мире, примерно столько же заболевших в Великобритании (3 783 593). По числу умерших от COVID-19 Россия занимает восьмое место в мире.

О темпах вакцинации в России — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».