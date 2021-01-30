Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространения личных данных

Роскомнадзор направил руководству мессенджера Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Ранее “Ъ” обнаружил в Telegram открытый канал, участники которого публикуют персональную информацию о силовиках, участвующих в задержаниях на акциях за оппозиционера Алексея Навального.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных»,— говорится в сообщении Роскомнадзора. Нарушение конфиденциальности угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании, отметили в ведомстве.

В письме говорится, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ «О персональных данных» и политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc.

Telegram также использовался для публикации персональных данных протестующих. Эксперты считают, что публикация персональных данных граждан вне зависимости от их профессии незаконна.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Органы распознания».