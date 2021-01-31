МВД сообщило о 2 тыс. участников акции в поддержку Навального в Москве

Около 2 тыс. человек, в том числе сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей России. Протестующие требуют освободить его из-под ареста. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже больше 2,1 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.