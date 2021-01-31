В Липецке поддержать Навального на несанкционированную акцию вышли более 60 человек

На не санкционированную властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января в Липецке вышло более 60 человек. Присутствовавший на мероприятии депутат облсовета Олег Хомутинников насчитал «300-400 человек». По данным региональной администрации, число протестующих составило 64.

Маршрут акции начинался от сквера «Героев Чернобыльцев» со стороны площади Победы и планировался до площади Петра Великого. По сообщению Олега Хомутинникова, «шествия как такового в Липецке не получилось». «Сотрудники правоохранительных органов в самом начале мероприятия произвели задержания и сумели рассеять колону участников на мелкие группы», — написал господин Хомутинников.

По данным депутат, от площади Победы до площади Петра Великого люди шли небольшими группами. Конечная точка маршрута, а также главная в Липецке Соборная площадь были перекрыты. Отметим, что на прошлую акцию выходило около 1 тыс. липчан. По данным «ОВД-Инфо» на 15:51 31 января, за участие в новой акции были задержаны «по крайней мере» три человека.

Александр Прытков