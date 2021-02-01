«Зенит» остался с единственным

В центральном матче игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Для лидера первенства это была важная встреча. Во-первых, петербуржцам нужно было восстановить уверенность в собственных силах после двух подряд неудач в Евролиге. Во-вторых, поквитаться с краснодарцами за единственное в этом сезоне поражение на внутренней арене. В итоге «Зенит» победил со счетом 90:85, просто расстреляв соперника с дистанции.
Неделя для «Зенита» складывалась неудачно. Команда отправилась в выездное турне в рамках Евролиги и вернулась домой с двумя поражениями — от «Барселоны» и «Милана». Да, это лидеры турнира, проиграть им в гостях может кто угодно, но, вне всяких сомнений, неудачи пошатнули уверенность в собственных силах подопечных Хави Паскуаля. И тут, чтобы не уйти в пике, нужно было обязательно обыгрывать «Локомотив-Кубань» — уже в чемпионате Единой лиги ВТБ. Тем более что именно краснодарцы были единственными, кому удалось нанести поражение «Зениту» на внутренней арене в этом сезоне. Впрочем, и железнодорожникам еще одна инъекция позитива явно не помешала бы. «Локомотив» еврокубковую неделю провел успешнее соперника — в Кубке Европы был обыгран сербский «Партизан». Но не стоит забывать, что в пассиве у краснодарцев уже были два поражения на стадии тop-16.
За решение задачи «Зенит» взялся бодро. О пристрастии этой команды к дальним броскам известно хорошо, соперники к этому готовятся, и «Локомотив-Кубань», разумеется, не исключение. Но в воскресенье у «Зенита» в первой четверти цели достигли семь из восьми дальних попыток (в основном усилиями Кей Си Риверса и Билли Бэрона, попавших по три раза). Гостям столько не удалось забросить за весь матч. Это и обусловило солидное преимущество «Зенита» — уже в начале второй десятиминутки оно устремилось к отметке 20 очков. Но оно, надо признать, выглядело не совсем логичным. «Локомотив» явно не заслуживал такого разгрома только потому, что у него не слишком успешно получались дальние атаки.
Дальнейшее развитие событий это отчасти подтвердило. Стартовая пятерка гостей, на которую наставник железнодорожников Евгений Пашутин и делал ставку, стоило Паскуалю дать передохнуть своим лидерам, не сразу, но вернула краснодарцев в игру, которые подбирались к сопернику на дистанцию во вполне рабочие 6–8 очков. Но все же груз, набранный в первой четверти, сильно довлел над гостями. Им нужно было чуть-чуть везения. И не сказать что удача совсем уж отвернулась от «Локомотива-Кубани». В иной ситуации гостям, скорее всего, хватило бы сил, чтобы переломить ход матча. Но в воскресенье у «Зенита» постоянно находился какой-то ответ на возражения железнодорожников. То Уилл Томас (с 30 очками он стал самым результативным игроком встречи) забывал, каково это — промахиваться, то Кевин Пангос, по большей части малозаметный, вдруг просыпался. Собственно, Пангос за пару минут до сирены по большому счету и решил исход противостояния. После его снайперского выстрела хозяева оторвались на восемь очков и уже спокойно защитили преимущество, победив со счетом 90:85.
«Зенит», таким образом, в любом случае остается на первом месте — идущий на втором месте ЦСКА в понедельник встречается с «Зелёна-Гурой», но не сможет догнать петербуржцев. Что касается «Локомотива-Кубани», то он остался четвертым.
Чемпионат Единой лиги ВТБ
«Цмоки-Минск» (Белоруссия)—УНИКС 66:76. «Астана» (Казахстан)—«Автодор» 83:92. «Зенит»—«Локомотив-Кубань» 90:85.
Турнирная таблица
Майк Джеймс остался в Москве
Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс уладил разногласия с командой и остается в составе армейцев. Об этом сообщили в клубе. Напомним, что в начале недели Джеймс был отстранен от игр и тренировок (он пропустил два матча Евролиги — против «Альбы» и «Баварии»). В заявлении ЦСКА отмечалось, что это случилось из-за инцидента, имевшего место после игры с «Фенербахче» 22 января. В клубе не пояснили, что именно случилось, но источники утверждали, что якобы Джеймс вступил в перепалку с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Кроме того, сообщалось об обиде Джеймса на отказ клуба отпустить его в США на похороны дедушки.
«Восьмого января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти,— сказал Джеймс, комментируя урегулирование ситуации.— К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появилось в СМИ. Хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и я выбрал не лучший. Хочу извиниться и сказать, что внимание к этому вопросу не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда».
Отметим, что известие о примирении Джеймса и ЦСКА пришло вскоре после того, как стало известно, что один из ключевых игроков армейцев, центровой Никола Милутинов, из-за травмы плеча выбыл до конца сезона. Александр Петров