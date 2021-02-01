«Зенит» остался с единственным

В центральном матче игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Для лидера первенства это была важная встреча. Во-первых, петербуржцам нужно было восстановить уверенность в собственных силах после двух подряд неудач в Евролиге. Во-вторых, поквитаться с краснодарцами за единственное в этом сезоне поражение на внутренней арене. В итоге «Зенит» победил со счетом 90:85, просто расстреляв соперника с дистанции.

Неделя для «Зенита» складывалась неудачно. Команда отправилась в выездное турне в рамках Евролиги и вернулась домой с двумя поражениями — от «Барселоны» и «Милана». Да, это лидеры турнира, проиграть им в гостях может кто угодно, но, вне всяких сомнений, неудачи пошатнули уверенность в собственных силах подопечных Хави Паскуаля. И тут, чтобы не уйти в пике, нужно было обязательно обыгрывать «Локомотив-Кубань» — уже в чемпионате Единой лиги ВТБ. Тем более что именно краснодарцы были единственными, кому удалось нанести поражение «Зениту» на внутренней арене в этом сезоне. Впрочем, и железнодорожникам еще одна инъекция позитива явно не помешала бы. «Локомотив» еврокубковую неделю провел успешнее соперника — в Кубке Европы был обыгран сербский «Партизан». Но не стоит забывать, что в пассиве у краснодарцев уже были два поражения на стадии тop-16.

За решение задачи «Зенит» взялся бодро. О пристрастии этой команды к дальним броскам известно хорошо, соперники к этому готовятся, и «Локомотив-Кубань», разумеется, не исключение. Но в воскресенье у «Зенита» в первой четверти цели достигли семь из восьми дальних попыток (в основном усилиями Кей Си Риверса и Билли Бэрона, попавших по три раза). Гостям столько не удалось забросить за весь матч. Это и обусловило солидное преимущество «Зенита» — уже в начале второй десятиминутки оно устремилось к отметке 20 очков. Но оно, надо признать, выглядело не совсем логичным. «Локомотив» явно не заслуживал такого разгрома только потому, что у него не слишком успешно получались дальние атаки.

Дальнейшее развитие событий это отчасти подтвердило. Стартовая пятерка гостей, на которую наставник железнодорожников Евгений Пашутин и делал ставку, стоило Паскуалю дать передохнуть своим лидерам, не сразу, но вернула краснодарцев в игру, которые подбирались к сопернику на дистанцию во вполне рабочие 6–8 очков. Но все же груз, набранный в первой четверти, сильно довлел над гостями. Им нужно было чуть-чуть везения. И не сказать что удача совсем уж отвернулась от «Локомотива-Кубани». В иной ситуации гостям, скорее всего, хватило бы сил, чтобы переломить ход матча. Но в воскресенье у «Зенита» постоянно находился какой-то ответ на возражения железнодорожников. То Уилл Томас (с 30 очками он стал самым результативным игроком встречи) забывал, каково это — промахиваться, то Кевин Пангос, по большей части малозаметный, вдруг просыпался. Собственно, Пангос за пару минут до сирены по большому счету и решил исход противостояния. После его снайперского выстрела хозяева оторвались на восемь очков и уже спокойно защитили преимущество, победив со счетом 90:85.

«Зенит», таким образом, в любом случае остается на первом месте — идущий на втором месте ЦСКА в понедельник встречается с «Зелёна-Гурой», но не сможет догнать петербуржцев. Что касается «Локомотива-Кубани», то он остался четвертым.

Александр Петров

Чемпионат Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» (Белоруссия)—УНИКС 66:76. «Астана» (Казахстан)—«Автодор» 83:92. «Зенит»—«Локомотив-Кубань» 90:85. Турнирная таблица

И В П % побед 1. «Зенит» 13 12 1 92,3 2. ЦСКА 12 10 2 83,3 3. УНИКС 15 11 4 73,3 4. «Локомотив-Кубань» 15 9 6 60,0 5. «Зелёна-Гура» 16 9 7 56,3 6. «Нижний Новгород» 11 6 5 54,5 7. «Автодор» 14 7 7 50,0 8. «Химки» 11 5 6 45,5 9. «Парма» 12 5 7 41,7 10. «Астана» 13 4 9 30,8 11. «Калев» 11 2 9 18,2 12. «Енисей» 12 2 10 16,7 13. «Цмоки-Минск» 13 2 11 15,4