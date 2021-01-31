Главные новости к утру 31 января

Власти ДНР сообщили о ранении местного жителя при обстреле окраин Донецка. В результате обстрелов есть повреждения среди гражданской инфраструктуры. Украинская сторона информацию об обстрелах пока не комментировала. Об урегулировании конфликта в регионе

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января. Сегодня, 30, января, в 23:00 мск у Киры Ярмыш истекал срок административного ареста по делу о призывах к участию в акциях. Также на выходе из спецприемникам по делу ч.1 ст. 236 УК РФ был задержан сотрудник ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Николай Ляскин. О фигурантах дела

Власти Туниса одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей российскую вакцину. О распространении российского препарата

На Дальнем Востоке начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митинги проходят в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске. О протестах

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсах “Ъ”.