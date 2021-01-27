ФСБ рассказала о бесполетной зоне в районе мыса Идокопас под Геленджиком

ФСБ установила бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком связи с возросшей разведывательной активностью нескольких сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории пограничной заставы погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

По данным спецслужбы, бесполетную зону установили в июле 2020 года. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре. Пограничный режим в районе морской акватории Геленджика ввели в 2017 году в соответствии с приказами ФСБ «Об утверждении правил пограничного режима» и «Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

При этом, в ФСБ добавили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. Кроме того, в этом районе нет и других объектов, подведомственных службе.

В Федеральной службе охраны (ФСО) на запрос издания сообщили, что в районе Геленджика нет объектов, охраняемых ведомством. Также служба не вводила там никаких запретов или ограничений

Алексей Белянин