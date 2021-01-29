Минпросвещения опровергло перевод всех школ на шестидневку

Переводить все российские школы на шестидневку не планируется, разъяснило Минпросвещения. Ранее ведомство дало рекомендации по организации учебы на фоне пандемии. Шестидневка была одним из возможных вариантов для компенсации недополученных знаний — решать должны сами школы.

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется»,— говорится в сообщении.

Вчера, 28 января, министр образования Сергей Кравцов говорил, что в регионы были направлены рекомендации по учебному процессу. Он сказал, что школы могут решать, как выстраивать обучение, в зависимости от карантина и отставания по программе: кто-то может перейти на шестидневку, а кто-то остаться на пятидневке.

Большинство российских школ уже вернулись к очным занятиям. Вузы также возвращаются с дистанционного обучения с 8 февраля.

Подробнее о мерах для наверстывания учебной программы,— в материале “Ъ” «Школьникам прописали шестидневку».