Коммунисты попали под чистку Хабаровских депутатов выгоняют из партии за участие в митингах, а сахалинского — за мат

Сразу трое депутатов региональных заксобраний от КПРФ могут лишиться партбилетов в ближайшие дни. Депутат хабаровской краевой думы Максим Кукушкин, задержанный и оштрафованный за участие в несанкционированной акции 23 января уже исключен из партии. За ним может последовать первый секретарь крайкома КПРФ Сергей Ильин. Обоих обвинили во «фракционизме». Депутат Томаринского городского собрания Сахалина Сергей Булатов может поплатиться за нецензурную брань в TikTok, не связанную с выступлениями сторонников Алексея Навального. Эксперт полагает, что исключение из партии Максима Кукушкина и Сергея Ильина — «выстрел КПРФ себе в ногу».

О том, что депутат Максим Кукушкин и руководитель фракции КПРФ в хабаровской краевой думе Сергей Ильин исключены из партии, сообщил в среду «РИА Новости» первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ Петр Перевезенцев. По его словам, решение партбюро было продиктовано тем, что депутаты расторгли договоры аренды помещений, ранее заключенные с парторганизацией.

Решение об исключении депутатов было принято через три дня после несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального 23 января в центре Хабаровска, за участие в котором Максим Кукушкин был задержан и оштрафован на 150 тыс. руб. Тогда Сергей Ильин ездил в полицейский участок вызволять Максима Кукушкина, но попасть туда не смог.

Господин Ильин рассказал, что его коллега находился на акции как журналист газеты из ЕАО, где он работает и является категорическим противником Алексея Навального.

Сергей Ильин заявил, что пока никакого документа о своем исключении из партии не видел: «Я слышал только слухи о своем исключении, но никакого документа мне члены бюро не передавали». По его словам, исключение Максима Кукушкина связано не с задержанием на акции, а с конфликтом с первым секретарем хабаровского крайкома КПРФ Петром Перевезенцевым.

Руководитель фракции КПРФ в хабаровской краевой думе Сергей Ильин Фото: КПРФ

«Петр Перевезенцев обвиняет нас во фракционизме — что мы якобы решили захватить власть в крайкоме. На самом деле он переворачивает все с ног на голову. Сегодня внутри партии очень серьезное напряжение. Люди массово сдают партбилеты, показывая свой протест и неготовность работать под его началом»,— заявил ”Ъ” Сергей Ильин. Он добавил, что направил жалобу в центральный комитет и контрольно-ревизионную комиссию и надеется, что будет «проведена новая региональная конференция, где все-таки люди сами выберут руководителя».

Также депутат заявил, что намерен продолжать работу в краевой думе.

Максим Кукушкин заявил через соцсети, что намерен восстановиться в партии, поскольку причины решения партбюро были надуманными: «Я считаю себя коммунистом, взгляды мои коммунистические, я продолжу отстаивать интересы КПРФ. Я однозначно попробую восстановиться». Получить комментарий Петра Перевезенцева вчера не удалось.

По мнению Хабаровского политконсультанта Даниила Ермилова, исключение Максима Кукушкина и Сергея Ильина негативно повлияет на положение дел коммунистов на Дальнем Востоке: «Это выстрел себе в ногу, ведь это активные лидеры, которые могли бы сыграть на грядущих выборах определенную роль для партии».

Также из партии может быть исключен депутат Томаринского городского собрания Сергей Булатов.

Об этом сообщил первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ Павел Ашихмин. Впрочем, господин Булатов в событиях 23 января участия не принимал. Оказалось, что он размещал в соцсети TikTok видеоролики с нецензурными песнями. Из соцсети он их уже удалил, однако сахалинские СМИ сохранили копии. В одном из роликов депутат Булатов запечатлен за рулем автомобиля: ремень безопасности не пристегнут, на заднем сиденье сидят непристегнутые несовершеннолетние сыновья депутата, а сам он распевает под музыку «Я нарисую на снегу *** (мужской половой орган), положенный на вас на всех».

Константин Грошин, Хабаровск