ФАС и Минэнерго договорились о мерах сдерживания розничных цен топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго разработали комплекс мер, позволяющий не допускать роста цен на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) выше уровня инфляции, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Он отметил, что служба следит за ситуацией на рынке топлива.

«Причины происходящего понятны, поэтому мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции»,— заявил господин Шаскольский в эфире канала «Россия-24» по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В их числе о назвал увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, нефтяные компании уже согласились с рекомендациями увеличить объемы переработки в феврале. Он также объявил, что ФАС и Минэнерго в феврале примут приказ, повышающий норму биржевых продаж топлива. «До 7,5% будет увеличение объема по дизелю. По бензину — с 10% до 11%», — сказал он. Напомним, сейчас норматив биржевых продаж дизеля составляет 6%.

Цены на топливо на АЗС уже находятся в пределах инфляции несмотря на рост биржевых цен, заявил господин Сорокин. «Курс рубля остался более-менее стабилен, что привело к росту стоимости сырья на входе на НПЗ. Биржевая цена корректировалась, при этом рост цен на заправках остается в пределах инфляции».

Что нефтекомпании предлагали на совещании в правительстве — в материале “Ъ” «Нефти переписывают формулу».