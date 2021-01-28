В судах Татарстана дистанционно рассмотрели 212 дел о незаконных митингах

Суды Татарстана в январе рассмотрели по видеосвязи 212 дел о нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин, рассказывая о применении новых технологий в республике.

«Уже в январе текущего года в судах общей юрисдикции начали рассматривать дела с помощью системы "Онлайн-правосудие" с использованием республиканской видеоконференцсвязи, которая позволяет участникам процесса принимать участие в гражданских и административных делах из дома или офиса»,— сказал господин Хайруллин. По его словам, удостоверение личности участников происходит через федеральную систему идентификации и аутификации. «На сегодняшний день речь идет о более чем 400 административных и гражданских дел, в том числе, к сожалению, о 212 резонансных административных дел о незаконных митингах»,— закончил министр.

Напомним, по итогам акций в поддержку Алексея Навального в Татарстане было задержано более 200 человек. Многим из них суды назначили штрафы либо аресты. Наказания выносились по видеосвязи (задержанные не покидали отделы полиции).

"Ъ-Казань"