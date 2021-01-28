Метро в Кудрово может быть построено только в 2027 году

Строительство станции метро в Кудрово не вошло в перечень основных мероприятий по развитию системы общественного транспорта Ленобласти до 2025 года, и попало лишь в планы до 2030 года. Об этом стало известно из презентации проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) региона, который на заседании правительства сегодня презентовал генеральный директор компании-разработчика Simetra Владимир Швецов.

«По метро в Кудрово мы понимаем, что реализация будет 2026-2027 годы и поэтому оно попало в пятилетку до 2030 года. Это один из главных объектов для Ленобласти в и целом для транспортной системы обоих субъектов»,— сказал Владимир Швецов

В прогнозах развития системы общественного транспорта до 2025 года есть строительство первой очереди ТПУ «Девяткино» с автовокзалом, реконструкция железной дороги и установление регулярного маршрута пригородных поездов между Сертолово и Петербургом, запуск регулярного «мультимодального» сообщения между Бокситогорском и Петербургом, а также строительство четырех автостанций. При этом продление четвертой линии метрополитена в город Кудрово находится в разделе мероприятий до 2030 года. Помимо этого объекта, в этом списке есть организация системы высокочастотного пригородно-городского железнодорожного сообщения, ТПУ «Кудрово» и «Токсово» для пересадки на городскую электричку и метрополитен и пр. Проект ПКРТИ Ленинградской области разработан компанией SIMETRA в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в состав итогового предложения мероприятий в проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2035 года включено строительство 88 участков автомобильных дорог общей протяжённостью около 985 км, реконструкция 41 участка автомобильных дорог протяженностью около 872 км, строительство 24 мостов различного класса, 137 путепроводов, 41 развязки, двух тоннелей и пр. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение просчитать инвестиций, отметив, что «самим нам с таким объемом не справиться» и поэтому важно получить софинансирование из федерального бюджета.

Метро в Кудрово местным жителям обещают уже несколько лет. Сначала планировалось, что станция появится здесь еще в 2015 году, после чего сроки неоднократно переносились. В 2019 году Смольный сообщил, что объект введут в 2025 году. Тогда чиновники подчеркивали, что источниками финансирования строительства предположительно станут бюджеты Петербурга и Ленобласти, а также федеральные средства. Однако в 2019 году стало известно , что Минтранс РФ не предусматривает выделения федеральных средств на эти цели. Планы по вводу станции метро в Кудрово в 2025 году сохраняются, обещают чиновники.

Ольга Кантемирова