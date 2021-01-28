Производство автомобилей в Великобритании упало до рекордно низкого уровня с 1984 года

В прошлом году в Великобритании были произведены всего 920 928 автомобилей, что на 29,3% ниже, чем годом ранее. Это является рекордно низким уровнем с 1984 года. Такие данные приводит Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT).

Как отмечают в SMMT, производство страдало на протяжении всего 2020 года из-за вводившихся жестких ограничительных мер в условиях пандемии и закрытия границ. Проблем добавили слабый спрос на автомобили на ключевых рынках экспорта, а также состояние неопределенности, связанное с «Брекситом». Объем экспорта автомобилей упал на 29,1% по сравнению с 2019 годом, но на экспорт по-прежнему уходила значительная доля произведенных в Великобритании автомобилей — 81,3% (в 2019 году — 81%). Крупнейшим импортером британских автомобилей остается ЕС с долей в 53,5%, в США были экспортированы 17,7%, в Китай — 7,6%, в Россию — 1,1%. Значительнее всего (в процентном отношении) сократилось производство автомобилей у Vauxhall — на 47,8% по сравнению с 2019 годом. В количественном отношении — у Jaguar Land Rover, на 36,7%, у Nissan сокращение на 29,1%, у MINI — на 20,8%.

При этом производство гибридных и электромобилей выросло и составило 18,8% от всех выпущенных автомобилей в Великобритании в 2020 году. Годом ранее их доля составляла 14,8%.

Комментируя результаты года, глава SMMT Майк Хоуиз отметил: «Эти цифры, худшие за несколько десятилетий, отражают сокрушительный удар пандемии по автомобильному производству в Великобритании, когда локдауны подавляли спрос, закрывали заводы и угрожали самим жизням людей. Однако наша индустрия смотрит на 2020 год с большим оптимизмом, учитывая вакцинацию и прояснение ситуации с торговлей с ЕС, который остается для нас самым большим рынком».

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Алена Миклашевская