За «крылышки» KFC задолжали на Кубани Главу ГК «Гурман КФС» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 318,2 млн рублей

Региональное Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России направило в Арбитражный суд Краснодарского края ряд заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности по налоговым долгам гендиректора и совладелицу ГК «Гурман КФС» Светлану Попову. Общая сумма требований составляет 318,2 млн руб. Группа компаний до октября 2017 года владела франшизой сети ресторанов быстрого питания KFC на Кубани. Налоговой инспекцией был установлен факт уклонения от налогов путем дробления бизнеса. По оценке финансового аналитика, перспектива взыскания долга по субсидиарной ответственности имеется.



Управление ФНС России по Краснодарскому краю обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковыми заявлениями о привлечении к субсидиарной ответственности по налоговой задолженности восьми компаний, входящих в ГК «Гурман КФС», солидарно совладелицу компании Светлану Попову и ООО «Чикен Юг». Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Общий размер требований к Светлане Поповой составил 318,2 млн руб., к ООО «Чикен Юг» — 174,6 млн руб. Всего предъявлено восемь исков к ООО «ГК "Гурман"», ООО «Гурман Кубань», ООО «Гурман КФС», ООО «Гурман Краснодар», ООО «Гурман 1», ООО «Гурман-Сочи», ООО «Гурман», ООО «Гурман С».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Светлана Попова является генеральным директором и бенефициаром ООО «Гурман КФС», зарегистрированного в 2012 году в Краснодаре, а также руководителем еще девяти и совладельцем десяти компаний, основным видом деятельности которых является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Выручка ООО «Гурман КФС» в 2019 году составила 83,6 млн руб., чистая прибыль — 52,3 млн руб.

Известно, что с 2006 по 2017 год ГК «Гурман КФС» была франчайзи сети ресторанов KFC в Краснодарском крае. В октябре 2017 года 22 ресторана на территории Кубани перешли под управление компании «Амрест».

В 2018 году ИФНС России №1 по Краснодару подала заявление в арбитражный суд края о признании банкротом ООО «Гурман KFC», ООО «Гурман KFC ЮФО» и ООО «ГК "Гурман"». Налоговая инспекция установила факт уклонения от налогов путем дробления бизнеса. Суммарная задолженность перед государством составила более 40 млн руб.

ООО «Чикен Юг» зарегистрировано в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является деятельность ресторанов по доставке продуктов питания. По итогам 2019 года выручка компании составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 240 млн руб. До 2017 года 100% уставного капитала принадлежало Светлане Поповой. С 11 октября 2017 года владельцем общества стало ООО «Амрест».

Из заявления регионального УФНС (имеется в картотеке арбитражных дел) следует, что госпожа Попова с 12 апреля по 11 октября 2017 года являлась учредителем и руководителем группы компаний «Гурман KFC» с участием в уставном капитале в размере ста процентов. По версии налоговой инспекции, она предприняла действия по «освобождению от долгов», выразившиеся в отчуждении активов предприятия путем перевода бизнеса одиннадцати организаций, входящих в сеть ресторанов общественного питания KFC, аффилированному лицу — ООО «Чикен Юг» (конечным бенефициаром является Светлана Попова). «Кроме того, 5 июня 2017 года Светлана Попова заключила соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Чикен Юг" с ООО "Амрест", в соответствии с которым согласовала предварительные условия продажи бизнеса. На основании договора купли-продажи от 2 октября 2017 года покупная цена бизнеса составляет 1,6 млрд руб., что в пять раз превышает сумму задолженности по обязательным платежам, доначисленной всем организациям, входящим в группу компаний "Гурман KFC"»,— говорится в исковом заявлении налогового органа.

Первичная регистрация ООО «Амрест» датируется 1994 годом, в ЕГРЮЛ внесено в 2002 году в Санкт-Петербурге. Головной компанией указана FCapital Dutch B.V. (Нидерланды). В 2019 году выручка компании составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 150 млн руб.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, оценивая вероятность взыскать 318,2 млн руб. по субсидиарной ответственности, отмечает, что точный прогноз сделать сложно.

«С учетом того, что Светлана Попова является генеральным директором и бенефициаром ООО "Гурман КФС", а также руководителем еще девяти и совладельцем десяти компаний, при этом не имеет существенных обязательств в рамках исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), можно предположить, что перспективы взыскания с нее долга по субсидиарной ответственности имеются»,— рассказал “Ъ-Кубань” аналитик.

Наталья Решетняк