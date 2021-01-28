«Ситроникс» ставят на сервер

Компания «Ситроникс» (контролируется АФК «Система») инвестирует 200 млн руб. в разработку серверов под собственным брендом на процессорах американской Intel. Их планируется поставлять в госсектор и операторам связи. Но использование зарубежных компонентов не позволит компании получить приоритет на госзакупках, а на открытом рынке отечественным производителям пока конкурировать сложно, указывают эксперты.

Производитель телекоммуникационного оборудования «Ситроникс» инвестирует 200 млн руб. в разработку и производство серверов под собственным брендом на процессорах Intel, рассказали “Ъ” в компании. По словам представителя компании, иностранные процессоры выбраны, поскольку отечественные «пока не соответствуют техническим требованиям». Производство будет организовано на мощностях ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система». Тестовую партию серверов планируется выпустить в первой половине 2021 года, после чего начнется прием заказов на серийное производство. В компании рассчитывают, что продукция будет востребована операторами связи и госсектором.

В третьем квартале 2020 года, по данным IDC, в Россию было поставлено 34 тыс. серверов на $297,88 млн. Лидерами по поставкам в денежном выражении стали американские Dell и Hewlett Packard Enterprise, а также китайская Lenovo. Крупнейшим отечественным производителем серверов IDC называет компанию Yadro (входит в «Икс Холдинг»).

В декабре 2020 года правительство утвердило новые критерии для признания серверной продукции отечественной. Чтобы войти в реестр при Минпромторге, который дает приоритет при госзакупках, производители серверов с 2022 года должны будут использовать в своей продукции отечественные процессоры.

Серверы «Ситроникса» не смогут войти в реестр и считаться отечественными, поскольку используют закрытую зарубежную архитектуру, указывает руководитель по перспективным технологиям компании «Ланит-Интеграции» Алексей Белогорцев. Таким образом, «Ситрониксу» придется на равных конкурировать на российском рынке с иностранными производителями, например китайской Huawei, отмечает директор компании «Промобит» Максим Копосов. По его мнению, компании имело бы смысл присмотреться к отечественным процессорам «Эльбрус», которые пока единственные подходят под требования импортозамещения.

Без включения в реестр «Ситроникс» вряд ли получит большой рынок сбыта, полагает руководитель направления импортозамещения IT-компании «Крок» Наталия Софронова. Отечественный рынок серверов уже достаточно насыщен, добавляет она, то есть «Ситрониксу» придется доказывать состоятельность продукта.

Но на фоне импортозамещения спрос на отечественные решения все равно будет расти, считают в «МегаФоне». Там отметили, что заинтересованы в подобных решениях. В Tele2 также готовы рассмотреть возможность закупки отечественных серверов в случае их конкурентоспособности. В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Все больше компаний хотят занять нишу на рынке отечественных серверов, отмечает замруководителя департамента аппаратных решений Softline Сергей Гринцевич. Но рынок для таких производителей пока ограничен, указывает руководитель центра проектирования вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет» Илья Воронин. По его словам, локальные игроки ориентируются в основном на поставки в госсектор и госкорпорации, находящиеся под санкциями, а вот в коммерческом секторе поставки такого оборудования «стремятся к нулю» из-за его невысокой конкурентоспособности.

Юлия Степанова