Музей не спешит на выставку

Сотрудники бывшего Нижегородского государственного выставочного комплекса (НГВК) будут приняты в штат Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) к 1 февраля. В сентябре прошлого года региональный минкульт обещал перевести всех сотрудников НГВК в НГХМ до конца 2020 года, но процесс затянулся. Сотрудники комплекса говорят, что они не получают зарплату, а само учреждение проводит выставки бесплатно, поскольку не имеет кассы. В министерстве не объясняют, почему слияние затянулось, но обещают сохранить работу всем сотрудникам, отремонтировать комплекс и развивать его как выставочную площадку. Бывший директор НГВК Геля Деулина, уволенная без объяснения причин, считает решение об объединении с НГХМ ошибкой и неуважением к людям, которые создавали и развивали проект 50 лет.



Как стало известно “Ъ-Приволжье”, процесс интеграции теперь уже бывшего НГВК в структуру НГХМ затянулся. В сентябре 2020 года глава нижегородского министерства культуры Олег Беркович, инициировавший процедуру слияния, заявлял, что коллектив выставочного комплекса присоединится к работникам НГХМ до конца 2020 года. По словам работников НГВК, этого до сих пор не произошло, они уволены из выставочного комплекса, но на работу в музей не приняты, а зарплата им не начисляется. Кроме того, выставочный комплекс не может брать плату за посещение выставок, поскольку не зарегистрирован как юридическое лицо и не имеет кассы.

Напомним, в сентябре 2020 года областное правительство объявило о планах присоединить НГВК к НГХМ. Ряд сотрудников НГВК тогда выступили с критикой этого решения. Они заявили, что вместо принятия «странных решений о сокращении культурных институций» региону необходимо развивать и расширять культурный кластер. В нижегородском минкульте всем несогласным с планами властей тогда предложили уволиться.

Бывший директор НГВК Геля Деулина, уволенная «в один день» без объяснения причин, уверена, что при смене места работы бывшие работники выставочного комплекса потеряют в заработной плате. «В НГВК зарплаты были выше, чем в НГХМ, постоянно выплачивались различного рода надбавки. В результате у нас стояла очередь из желающих устроиться в выставочный комплекс даже на место смотрителя. При относительно низкой цене на билет сборы НГВК в год от некоммерческих выставок составляли около 3 млн руб.», — рассказала она “Ъ-Приволжье”. Она уверена, что процесс слияния был начат спонтанно и непродуманно: «НГВК был создан 50 лет назад и за это время стал одной из самых востребованных выставочных площадок города. Нельзя просто так закрывать такие учреждения одним росчерком пера человека, на время оказавшегося в Нижнем Новгороде. Это неуважение к людям, создававшим эту площадку. Необходимо развивать культуру, но делать это в ущерб действующим учреждениям нельзя». Она считает планы властей создать музейный квартал верными, но не согласна с объединением учреждений культуры (правительство также планирует передать «Русский музей фотографии» в структуру нижегородского музея-заповедника.— “Ъ-Приволжье”): «Все учреждения, работающие на культуру, решают эту задачу по-своему. Чем больше будет таких ниш, тем интереснее будет город. А непонимание этих особенностей может привести к хаосу».

В областном министерстве культуры на запрос “Ъ-Приволжье” не пояснили, почему процесс интеграции НГВК и НГХМ затягивается, но сообщили, что объединение продолжается «с соблюдением всех требуемых законом процедур». Получение свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности НГВК запланировано на 29 января. После этого все его сотрудники будут официально приняты в штат НГХМ. До этого времени они являются штатными сотрудниками НГВК. В минкульте подчеркнули, что трудовой коллектив НГВК перейдет в НГХМ в полном составе, никаких сокращений не планируется (на начало преобразований штат выставочного комплекса составлял 32 человека.— “Ъ-Приволжье”). В начале февраля сотрудникам выставочного комплекса обещают выплатить все долги по заработной плате за декабрь и январь. По словам директора НГХМ Романа Жукарина, официальный переход на новое место работы на заработной плате сотрудников НГВК не отразится. Перевод сотрудников будет проведен в полном соответствии с трудовым законодательством.

В министерстве добавили, что уже разработана дорожная карта по проведению комплекса ремонтно-реставрационных работ фасада, кровли, систем вентиляции и кондиционирования, светового оборудования и внутренних помещений НГВК. Обновленные залы планируют отдать под выставку искусства XX века из музейных и частных коллекций. Предполагается организация сменных экспозиций искусства русского авангарда, соцреализма, нонконформизма из фондов НГХМ, публичной библиотеки, центра инклюзивных программ и детского центра искусств. Кроме того, выставочный комплекс продолжит проводить выставки современных нижегородских и российских художников, проекты Союза художников России и других творческих объединений, в том числе уже запланированные на 2021 год. «У нас есть целая программа, в рамках которой мы продолжим реализацию традиционных на НГВК выставочных проектов и будем развивать новые направления сотрудничества с союзами художников, федеральными и региональными музеями. В том числе на модернизированных площадях можно будет проводить выставки с использованием музейных коллекций и собраний», — пояснил “Ъ-Приволжье” Роман Жукарин.

Андрей Репин