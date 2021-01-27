Нижегородская фармация оспорила решение ФАС о закупках на 7,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отменил предписание ФАС аннулировать торги госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ) на снабжение лекарствами и медикаментами собственной аптечной сети, следует из судебной картотеки.

Как писал “Ъ-Приволжье”, закупки НОФ на 7,3 млрд руб. через надзорный орган в октябре прошлого года оспорили петербургское ООО НПО ГЭС и председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков. В своих жалобах они указали, что госпредприятие проводит торги на право заключить рамочные договоры с поставщиками, а стоимость, объемы поставок и наименования товара затем корректируются дополнительными соглашениями к контрактам. В тендере НОФ заявители усмотрели нарушение ст. 4 ФЗ «О закупках» и настаивали, что подобная схема закупки может повлечь поставки лекарств по предложенным контрагентами ценам, и стоимость препаратов для населения в областных аптеках окажется максимальной.

В «Нижегородской областной фармации» не согласились с доводами жалоб и заявили, что закупка не ограничивает конкуренцию и предполагает выбор нескольких поставщиков, которые делят финансирование поровну. Кроме того, лекарства для собственной сети аптек НОФ покупает на внебюджетные средства, отмечали представители госпредприятия. Решение ФАС они обжаловали в арбитраже, и суд решил, что выводы регулятора не соответствуют требованиям ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

«Судом установлено нарушение ответчиком требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также прав и законных интересов заявителя», — говорится в арбитражном решении об отмене предписания антимонопольной службы.

Владимир Зубарев