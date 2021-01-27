«МегаФон» увеличил долю в Start

«МегаФон» увеличил долю в видеосервисе с отечественным контентом Start с 33,8% до 50%. В операторе говорят, что онлайн-кинотеатр останется отдельным бизнесом и сохранит свою бизнес-модель. Операторов связи подобные сервисы интересуют для повышения лояльности абонентов, при этом им придется инвестировать и в производство контента.

Дочерняя компания «МегаФона» «МегаЛабс» увеличила долю в головной компании холдинга Start ООО «Диджитал медиа холдинг» с 33,8% до 50%, следует из данных Kartoteka.ru. До сделки по 15,72% этой компании владели основатели и продюсеры компании Yellow, Black & White (YBW) Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и Денис Жалинский, еще 3,31% принадлежали гендиректору Start Юлии Миндубаевой. В результате сделки доли основателей уменьшились до 11,58% каждая, доля госпожи Миндубаевой — до 2,5%.

Запуск Start состоялся в 2017 году. Сначала YBW финансировала его за свой счет, затем стала искать стратегического инвестора для масштабирования бизнеса, им и стал «МегаФон». Видеосервис показывает фильмы и сериалы на русском языке и ориентируется на сбор библиотеки контента, которая «пока не продается не телевидение», рассказывал в интервью “Ъ” генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян 1 августа 2019 года. Помимо подписки Start зарабатывает на продаже контента: права на показ его сериалов покупали Netflix и видеоплатформа британского телеканала Channel 4.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Когда в октябре 2020 года «МегаФон» заявлял о покупке 33,8% видеосервиса, сумма также не раскрывалась, при этом оператор отмечал, что в ближайшие три года готов инвестировать в развитие видеосервиса до 5 млрд руб. «Приобретение ''МегаФоном'' доли в холдинге Start изначально предполагало возможность увеличения доли до 50% в течение двух лет. Эта возможность была реализована раньше, чему способствовали как результаты Start по итогам 2020 года, так темпы и перспективы развития рынка»,— заявила Юлия Миндубаева.

«Планов в дальнейшем увеличивать долю нет»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «МегаФона». «Вместе с текущей командой ''МегаФон'' продолжит управление компанией. Start остается отдельным бизнесом и сохранит свою бизнес-модель. ''МегаФон'' как акционер будет поддерживать развитие компании и видит востребованность оригинального контента Start у абонентов»,— заявили “Ъ” в «МегаФоне».

Подобные сделки на российском рынке пока редкость, поэтому стандартных мультипликаторов нет, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

В совокупности 50% Start могли обойтись «МегаФону» примерно в 2–2,2 млрд руб., полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Сейчас, когда Start, с одной стороны, показывает значительный рост выручки, но с другой — находится в минусах по прибыльности, высоких мультипликаторов ждать не приходится»,— рассуждает он.

«Консолидированно, по всем компаниям холдинга, куда входит одноименная студия, сервис, All Media, мы в прибыли за 2020 год. Отдельно сервис тоже прибыльный. Также важно учитывать, что мы находимся на этапе активного роста, а следовательно вся прибыль реинвестируется. В этой связи комментарий Дениса Кускова нерелевантен»,— заявил представитель Start.

По данным Kartoteka.ru, выручка управляющего онлайн-кинотеатром ООО «Старт.ру» за 2019 год составила 575,5 млн руб., чистый убыток — 7,5 млн руб. Согласно оценке TelecomDaily, по итогам первого полугодия 2020-го выручка Start выросла на 362,9% к аналогичному периоду прошлого года, доля кинотеатра на рынке оценивалась аналитиками в 4%. Выручку всех легальных видеосервисов в TelecomDaily оценивали в 18,64 млрд руб., она за полгода показала рост на 56%: ограничения, связанные с коронавирусом, ускорили рост рынка с обычных 35–45%.

«МегаФон» получает не только аудиторию растущего онлайн-сервиса, но и производителя оригинального контента, отмечает директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

«На сегодняшнем рынке важно выделяться за счет эксклюзивности. Все крупные игроки вкладывают в создание так называемых originals — программ, фильмов и шоу, которые будут только у них»,— поясняет господин Колесов.

Операторам нужно расширять линейку сервисов, повышающих лояльность абонентов, при этом они располагают значительными ресурсами, необходимыми для производства контента, соглашается Алексей Бырдин.

Незадолго до закрытия сделки «МегаФон» стал ответчиком по иску на 93 млн руб., поданному 30 декабря кинокомпанией СТВ из-за фильмов, размещенных Start в видеосервисе «МегаФона». Совладелец СТВ Максим Уханов говорил «Ведомостям», что «МегаФон» без договора с СТВ размещал на своем сервисе 69 фильмов компании. У СТВ был договор на них со Start, однако он не предусматривал передачу прав на контент третьим лицам, указывал господин Уханов. Представитель Start, впрочем, заявлял, что компания соблюдает условия договоров со всеми правообладателями.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева