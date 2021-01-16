Продажи новых автобусов на Кубани за 11 месяцев 2020 года упали на 55%

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 316 новых автобусов. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По объемам продаж Кубань занимает в России седьмое место. Лидерами рынка стали Москва (1670 автобусов), Подмосковье (1037) и Санкт-Петербург (696). Среди нестоличных регионов самые большие продажи новых автобусов зафиксированы в Тверской области – 465 штук, продажи увеличились в 6,2 раза.

Всего в России в январе-ноябре 2020 года продали 11,4 тыс. новых автобусов – на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года также продали 3,1 тыс. автомобилей LCV-сегмента (легкие коммерческие автомобили). Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин